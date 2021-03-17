فيديو .. شريف عامر : حالة وائل الإبراشى بعد خروجه من المستشفى جيدة جدا

جدة - نرمين السيد - وقال خلال تقديمه برنامج "يحدث فى مصر" المذاع على قناة "إم بى سى مصر"، إنه علم من زوجة وائل الإبراشى، أنه تعافى من إصابته بفيروس كورونا وخرج من المستشفى، الاثنين.

وأضاف شريف عامر، أن حالته جيدة جدًا وأن زوجته تتابعه باستمرار وتساعده على التعافى، مشيرًا إلى أنه الآن فى فترة النقاهة، وأنه يتعامل الآن مع الأثر النفسى للإصابة.