طوارئ فى المرور وغرفة عمليات لمواجهة آثار الشبورة على الطرق

جدة - نرمين السيد - أعدت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء محمود عبدالرازق، غرفة عمليات طارئة لمواجهة آثار الشبورة المائية الكثيفة المتوقع أن تخيم على عدد كبير من الطرق، اعتبارًا من الساعات المتأخرة من كل ليلة وحتى صباح اليوم التالى، بعد توقعات الأرصاد الجوية.





وتعمل غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور، بالتنسيق مع كل إدارات المرور بالمحافظات، فى إطار خطة مرورية كبيرة لمواجهة آثار الشبورة، ومتابعة لحظية لحركة السيارات والتعامل مع ما قد تتسبب فيه من توقف الحركة المرورية أو وقوع حوادث سير، حيث تم فرض حالة الطوارئ داخل غرف العمليات لمتابعة مدى الرؤية بالطرق أثناء حركة السيارات منعًا للحوادث. وتهيب الإدارة العامة للمرور باتباع تعاليم القيادة الآمنة فى الشبورة، منها توخى الحذر وتهدئة السرعة بصورة تتناسب مع مستوى الرؤية الأفقية بحيث تغطى مسافة الرؤية المسافة اللازمة للتوقف، وتعزز إدارة المرور من تواجد الخدمات تنفيذا لتعليمات اللواء هانى جرجس مساعد الوزير للشرطة المتخصصة.

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