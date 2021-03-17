فيديو .. أبو الهول: الحوار الفلسطينى بالقاهرة يزيل العقبات أمام الانتخابات

جدة - نرمين السيد - علق الكاتب الصحفى أشرف أبو الهول، مدير تحرير جريدة الأهرام، على ميثاق الشرف الذى تم الاتفاق عليه، أمس الثلاثاء، كنتيجة للحوار الوطنى الفلسطينى الذى تحتضنه القاهرة.





وقال، خلال مداخلة مع الإعلامى يوسف الحسينى فى برنامج "التاسعة" المذاع على القناة الأولى المصرية، إن هذا الميثاق سيزيل جميع العقبات أمام إجراء الانتخابات التشريعية الفلسطينية المزمع إجراؤها فى 22 مايو المقبل. وأكد أبو الهول، أن الفصائل الفلسطينية، اعترفت بضرورة احترام نتائج الانتخابات والقوانين التى ستجرى بها، وكذلك احترام كل مرشح للآخر، وعدم اللجوء إلى العنف واستخدام السلاح، وألا تستخدم مقدرات الدولة الفلسطينية فى الدعاية، وأن تكون الدعاية متوازنة من جميع الأطراف. وأضاف أنه تم الاعتراف أيضا بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية، أن يتم احترام عناصر الأمن المسؤولة عن تأمين الانتخابات واحترام اللجان الانتخابية، موضحًا أنه بذلك قد تم وضع كل التسهيلات الممكنة لإجراء الانتخابات.

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