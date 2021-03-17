برقم البطاقة.. استعلام منحة العمالة الغير منتظمة 2021 دفعة مارس لمعرفة أسماء المستفيدين

منحة العمالة غير المنتظمة، ينتظر الكثيرين من العمال المصريين الإعلان عن صرف المنحة حيث قامت الحكومة المصرية بصرف هذه الإعانة للعمالة الغير منتظمة والذين تأثر دخلهم بشكل كبير في ظل الظروف التي تمر بها البلاد إلي الآن بسبب فيروس كورونا المستجد، ومن خلال هذا المقال سنتعرف على كافة التفاصيل المتعلقة بالمنحة وموعد صرفها .

منحة العمالة الغير منتظمة:

وهذه المنحة هي احد وسائل الدعم المادي التي تقدمها الحكومة المصرية للعمال غير منتظمين وقد بدا صرفها من بداية انتشار فيروس كورونا مراعاة لظروفهم المعيشية، وتقوم وزارة الشئون الاجتماعية بصرف مبلغ 500 جنيه شهريا لأصحاب المهن الحرة حيث يقوم أصحاب هذه المهن بالتقديم عليها إلكترونيا من خلال موقع وزارة القوى العاملة وهي المسئولة عن صرف المنحة وأي استفسارات بخصوص هذه المنحة.

كيفية الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة :

وقد أوضحت وزارة القوى العاملة انه يمكنك عزيزي المواطن الاستعلام عن هذه المنحة وذلك بأكثر من طريقة وهي كالتالي:

زيارة الموقع الرسمي لوزارة القوى العاملة ثم الضغط على أيقونة على الاستفسار على المنحة ثم أدخال الرقم القومي في الخانة التي أمامك.

الخط الساخن حيث قامت وزارة القوى العاملة بتخصيص لهذه المنحة خط ساخن يمكنك عزيزي المواطن الاستعلام من خلال وتقوم الوزارة باستقبال جميع الطلبات والشكاوى بالاتصال بالرقم .

أو الاتصال بالخطوط الأرضية والتواصل مع الإدارة المركزية

موعد صرف منحة العمالة الغير منتظمة:

إلي الآن لم تقم وزارة القوى العاملة بالإعلان عن موعد صرف المنحة ولكن من المتوقع أن يتم الإعلان عنها خلال الأيام القادمة، وحيث أن مصر لديها مشكلة انه يوجد لديها عدد كبير من العمالة الغير منتظمة لذلك يستفيد من هذه المنحة ما يزيد عن مليون عامل مصري وهي بالفعل قد قامت بحل أزمة كبيرة لأصحاب المهن الحرة الذي لا يمتلكون دخل ثابت