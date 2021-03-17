طقس الأربعاء .. ثبات درجات الحرارة وشبورة خفيفة .. عظمى القاهرة 24

جدة - نرمين السيد - ويكون الطقس معتدلا على السواحل الغربية، ومائلا للدفء على السواحل الشرقية والرياح معتدلة تنشط على السواحل الغربية، ومائلا للحرارة على جنوب سيناء والرياح معتدلة تنشط أحيانا، وحارا على جنوب الصعيد والرياح معتدلة، بينما يسود طقس بارد ليلا على جميع الأنحاء.

طقس اليوم

وكشف خبراء الأرصاد عن تكوُّن شبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة والسواحل الشمالية وشمال ووسط سيناء.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون مضطربة وارتفاع الموج فيه من 3 أمتار إلى 4 أمتار والرياح السطحية شمالية غريبة إلى جنوبية غربية.. أما حالة البحر الأحمر فتكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى 3 أمتار والرياح شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر :

العظمى الصغرى

القاهرة 24 14

الإسكندرية 20 13

وادى النطرون 23 12

طنطا 23 14

شبين الكوم 24 14

دمنهور 23 14

بلطيم 22 14

مطروح 18 12

السلوم 20 10

سيوة 23 10

بورسعيد 22 15

دمياط 21 14

الزقازيق 24 14

المنصورة 24 13

الاسماعيلية 24 12

السويس 24 13

العريش 22 11

رفح 21 11

رأس سدر 24 13

نخل 23 08

نويبع 26 19

طابا 23 15

كاترين 22 11

الطور 25 15

شرم الشيخ 28 20

الغردقة 29 18

مرسى علم 28 17

الفيوم 25 12

بنى سويف 26 12

المنيا 26 12

أسيوط 26 13

سوهاج 27 14

قنا 30 14

الأقصر 32 15

أسوان 35 15

ادفو 34 15

أبوسمبل 35 17

الوادى الجديد 32 15

شلاتين 29 17

حلايب 27 18