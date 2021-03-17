جدة - نرمين السيد - قال الدكتور أمجد الحداد، رئيس قسم الحساسية والمناعة بالشركة القابضة للمصل واللقاح "فاكسيرا"، إن ارتداء الكمامات من الأفضل أن يظل مستمرا حتى بعد تلقى اللقاح المضاد لـ فيروس كورونا.





وأضاف، خلال مداخلة مع الإعلامى يوسف الحسينى فى برنامج "التاسعة" المذاع على القناة الأولى المصرية، إن اللقاحات لا تعطى الحماية بنسبة 100%، من الإصابة بـ كورونا، ولكن نسبة منعها للمضاعفات قد تصل لنسبة 99%. وأوضح أن ذلك يعنى أن أى شخص يتلقى لقاح كورونا يكون معرضًا للإصابة بنسبة ما، وبالتالى من الممكن أن يكون ناقلًا للعدوى إلى غيره، ولذلك ارتداء الكمامة مهم، وأنها لا تزال خط الدفاع الأول حتى مع وجود اللقاحات.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فيديو .. خبير مناعة : ارتداء الكمامات مهم حتى بعد تلقى لقاح كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.