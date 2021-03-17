انت الان تتابع تفاصيل خبر بورصة الدواجن الرئيسية.. انخفاض كبير في سعر الكتكوت اليوم الأربعاء 17 مارس 2021 والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - نشر تفاصيل سعر الكتكوت اليوم في بورصة الدواجن الرئيسية، والذي شهد انخفاضاً كبيراً الآن، مقارنة بأسعار الأيام القليلة الماضية بعد ما وصل سعر الكتكوت الأبيض إلى 14 جنيه، بل إنه تخطى هذا السعر في بعض الشركات على مدار الأيام الماضية، وكانت هذه الزياد وفق التجار نتيجة إقبال المواطنين الكثيف على عملية الشراء، حيث أن العرض والطلب يؤثر على الأسعار.

بورصة الدواجن الرئيسية سعر الكتكوت اليوم الأربعاء 17 مارس

كما ارتفعت أيضاً سعر الفراخ تزامناً مع ارتفاع سعر الكتكوت، وهذا نتيجة طبيعية، حيث وصل سعر الفراخ البيضاء إلى 28 جنيه ووصلت أسعار الفراخ الساسو إلى 28 جنيه، ولكنها عاودت الإنخفاض هي الأخرى بعد انخفاض أسعار الكتاكيت لتسجل 24 جنيه اليوم للكيلو.

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وحول سعر الكتكوت اليوم وأسعار بورصة الدواجن الرئيسية اليوم، فقد شهدت أسعار منير السقا انخفاضاً كبيراً بالأسعار ليسجل اليوم 7.5 سعر الكتكوت الأبيض اليوم، وجاء الأسعار كالتالي.

كتكوت أبيض كتكوت ساسو كتكوت بلدي كتكوت فيومي كتكوت هجين بط مولر مسكوفي سمان عمر أسبوعين 7.5 جنيه 4.5 جنيه 2 جنيه 2 جنيه 2 جنيه 10 جنيه 10 جنيه 3.5 جنيه

كما سجلت أسعار الفراخ اليوم كما يلي