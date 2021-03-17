أهم الأخبار المتوقعة اليوم الأربعاء 17 مارس 2021

جدة - نرمين السيد - القاهرة

تستأنف أعمال الحوار الوطنى الفلسطينى للتباحث حول الموضوعات المتعلقة بالمسار الديمقراطى الفلسطينى وذلك عقب توقيعها أمس على ميثاق شرف أكدت فيه حرصها على سير العملية الانتخابية بكافة مراحلها بشفافية ونزاهة بما يخدم ويعزز الوحدة الوطنية والمصلحة العامة.

القاهرة

تُسير مصر للطيران 47 رحلة جوية داخلية ودولية لنقل 3381 راكبًا لوجهات مختلفة، وتتنوع الرحلات ما بين رحلات دولية إلى كل من "واشنطن، لاجوس، أبوظبى، لندن، نيويورك، باريس، إسطنبول، أمستردام، روما، ميلانو، دبى، الخرطوم، بيروت، عمان، الشارقة، مسقط، أديس أبابا"، ورحلات داخلية إلى "شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان"، بالإضافة إلى 5 رحلات شحن جوى.

القاهرة

تنظم وزارة الشباب والرياضة حلقة حوارية عن "دور المرأة فى مجال الخدمة المجتمعية، ودور وزارة الداخلية فى مناهضة العنف ضد المرأة"، تستضيف خلالها الداعية ياسمين الخيام، واللواء منال عاطف مسؤول وحدة العنف ضد المرأة بوزارة الداخلية فى ضيافة الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، وذلك فى إطار سلسلة الحوارات الشبابية "معاك أونلاين" التى تجريها مع أبرز الشخصيات العامة والمسؤولين وقادة الرأى وتنظمها الوزارة من خلال الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية.

الرياض

يعقد المجلس الوزارى لمجلس التعاون الخليجى، دورته الـ 147 فى العاصمة السعودية الرياض، برئاسة وزير خارجية البحرين رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزارى، وحضور وزراء خارجية دول مجلس التعاون، ومشاركة الأمين العام لمجلس التعاون الدكتور نايف الحجرف.

تونس

يبدأ الرئيس التونسى قيس سعيد زيارة رسمية إلى دولة ليبيا، لإرساء رؤى وتصورات جديدة تعزز مسار التعاون المتميز القائم بين البلدين، وتؤسس لتضامن شامل يلبى التطلعات المشروعة للشعبين الشقيقين فى الاستقرار والنماء.

تنزانيا

يواجه فريق بيراميدز نظيره نامونجو التنزانى على استاد تنزانيا الوطنى "بنجامين مكابا" فى إطار مواجهات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

القاهرة

يلتقى الفريق الأول لكرة القدم بنادى وفاق سطيف الجزائرى مع نادى أهلى بنغازى الليبى فى دور المجموعات من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية فى المباراة التى ستقام بينهما على أحد ملاعب القاهرة.

القاهرة

يقيم المركز القومى للترجمة، برئاسة الدكتورة كرمة سامى بالتعاون مع مركز جامعة القاهرة للغة والثقافة العربية برئاسة الدكتور سامى سليمان، ندوة بمناسبة الذكرى الأولى لرحيل الدكتور سليمان العطار، تقام بقاعة طه حسين بالمركز القومى للترجمة.

القاهرة

تصل قافلة بيطرية مجانية إلى مدينة شرم الشيخ، وتستمر لمدة أسبوع، وذلك لفحص الحيوانات تناسليا وتقديم التشخيص والعلاج باستخدام أحدث التقنيات والتشخيص المجانى للإبل، ضمن فعاليات سباقات الهجن.

القاهرة

يفتتح الدكتور أحمد عواض، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، ملتقى "سيوة للتصوير"، فى السابعة مساء، فى قاعة آدم حنين بمركز الهناجر للفنون فى ساحة دار الأوبرا.

القاهرة

يفتتح قطاع الفنون التشكيلية تحت رعاية الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، معرضاً جماعياً بعنوان "إبداعات نسائية"، بمركز كرمة بن هانئ الثقافى بمتحف أحمد شوقى، ويستمر أعماله حتى 27 من الشهر الجارى، وذلك احتفالا باليوم العالمى للمرأة.

الإسكندرية

ينظم معهد جوته الألمانى بالإسكندرية معرض "ألمانيا بلد المخترعين"، بمشاركة نخبة من المهتمين بالإبداع الفكرى والثقافى وذلك بمكتبة الإسكندرية، ويضم مجموعة من أشهر وأهم الاختراعات الألمانية فى مختلف المجالات.