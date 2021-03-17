صور.. محافظ الجيزة يبحث حل المشاكل المرهقة لسكان حدائق الأهرام

جدة - نرمين السيد - عقد أحمد راشد محافظ الجيزة، اليوم الثلاثاء، اجتماعا مع اللواء حسام الدين مصطفى رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، لبحث أوجه التعاون المشترك والسعى نحو إيجاد حلول غير تقليدية تهدف إلى تذليل كل العقبات والمشاكل التى ترهق مواطنى مدينة حدائق الأهرام والنهوض بمستوى الخدمات بشكل متكامل.





وأشار محافظ الجيزة إلى أن المحافظة لاتدخر جهدا فى التعاون مع الهيئة العامة للتعاونيات والبناء والإسكان من أجل القضاء على جميع الظواهر السلبية والعمل على توفير كل سبل الراحة للمواطنين وذلك من خلال تلبية وحل الاحتياجات الفعلية لقاطنى حدائق الأهرام، مؤكدا على أن الإرادة الجادة تستطيع تغير الواقع للأفضل وبها نستطيع تذليل الصعاب.



وناقش محافظ الجيزة خلال الاجتماع عددًا من المشاكل الهامة التى يعانى منها المقيمين بمدينة حدائق الأهرام والتى منها مشكلة النظافة وإلقاء مخلفات القمامة بقطع الأراضى الفضاء والطرق غير الممهدة وظاهرة إنتشار التكاتك بصورة عشوائية.

ودعما من محافظة الجيزة لقطاع حدائق الأهرام وجه محافظ الجيزة بتدعيم مدينة حدائق الأهرام من خلال زيادة عمال النظافة إلى جانب تخصيص مبالغ النظافة التى يتم تحصيلها على فواتير الكهرباء لصالح الجمعية المالية وذلك شريطة قيام الجمعية بالتعاقد مع شركات نظافة متخصصة وجادة لتختص بجمع مخلفات القمامة من المنازل والمنشأت التجارية والشوارع والإنفاق منها على المنظومة مما يسهم بشكل ملحوظ فى تحسين مستوى النظافة وللعمل على رضاءهم.

كما شدد المحافظ على حى الهرم بالتنسيق مع هيئة النظافة بتفعيل قرار المحافظة الصادر بإلزام جميع المنشأت التجارية والمحال بوضع صناديق للقمامة أمام تلك المنشأت وفى حال عدم الإلتزام يتم توقيع غرامات مشددة عليهم.

بالإضافة إلى التنسيق مع متعهدى النظافة القائمين حاليا بأعمال الجمع من المدينة والتأكيد عليهم بتكثيف أعمال النظافة بالشكل الأمثل وحثهم على بذل المزيد من الجهد وفى حال عدم الإلتزام بالتعليمات يتم إتخاذ الإجراءات القانوية حيالهم.

كما أكد المحافظ على حى الهرم بدراسة إمكانية إستغلال الميادين والشوارع فى وضع اللوحات الإعلانية بشكل حضارى لتحقيق عائد مادى للإنفاق منه على تطوير الخدمات بالمدينة، إلى جانب التعاون مع الجمعية فى إستغلال جميع قطع الأراضى الفضاء كأماكن إنتظار للسيارات للتصدى بكل حزم لظاهرة الإنتظار الخاطىء بالشوارع والميادين وتوفير منافذ لإقامة أنشطة تجارية تخدم المواطنين.

كما تطرق المحافظ إلى ضرورة قيام الجمعية بالإستعانة بإحدى الشركات المتخصصة فى الأمن والتى لديها الخبرة الكافية لإحكام السيطرة على بوابات مدينة حدائق الأهرام.

وقال اللواء حسام الدين رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان بأنه سيتم إرسال إنذارات لأصحاب قطع الأراضى الفضاء غير المستغلة، والتنبيه عليهم بحسن استثمار قطع الأراضى الاستثمار القانونى الأمثل، وفى حال عدم الإلتزام سيتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيالهم، بالإضافة إلى أنه سيتم التعاون مع المحافظة لشن حملات مكبرة للقضاء على كافة مظاهر الإهمال والسلبيات الموجودة بالمدينة.

جاء ذلك بحضور اللواء علاء بدران السكرتير العام والمهندس محمود فوزى السكرتير المساعد، ورئيس حى الهرم، ورئيس هيئة النظافة والتجميل، ومسئول قطاع الأهرام، ومسئولى الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان.