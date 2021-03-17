طقس اليوم.. دافئ نهارا بارد ليلا.. والعظمى فى القاهرة 24

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون طقس الأربعاء 17 مارس دافئ على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والرياح معتدلة ومعتدل على السواحل الغربية مائل للدفء على السواحل الشرقية والرياح معتدلة تنشط على السواحل الغربية.

بينما يكون الطقس مائل للحرارة على جنوب سيناء والرياح معتدلة تنشط أحيانا وطقس دافئ على شمال الصعيد حار على جنوب الصعيد والرياح معتدلة.

الطقس ليلا

وعن حالة الطقس ليلا فتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس بارد ليلا على جميع الأنحاء.

الظواهر الجوية

و تشهد البلاد شبورة مائية صباحا على الوجه البحرى والقاهرة ومدن القناة والسواحل الشمالية وشمال ووسط سيناء، ونشاط رياح على السواحل الغربية.

حالة البحرين

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون مضطربة وارتفاع الموج فيه من 3 أمتار إلى 4 أمتار والرياح السطحية شمالية غريبة إلى جنوبية غربيةوبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى 3 أمتار والرياح شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر

العظمى الصغرى

القاهرة 24 14

الإسكندرية 20 13

وادى النطرون 23 12

طنطا 23 14

شبين الكوم 24 14

دمنهور 23 14

بلطيم 22 14

مطروح 18 12

السلوم 20 10

سيوة 23 10

بورسعيد 22 15

دمياط 21 14

الزقازيق 24 14

المنصورة 24 13

الاسماعيلية 24 12

السويس 24 13

العريش 22 11

رفح 21 11

رأس سدر 24 13

نخل 23 08

نويبع 26 19

طابا 23 15

كاترين 22 11

الطور 25 15

شرم الشيخ 28 20

الغردقة 29 18

مرسى علم 28 17

الفيوم 25 12

بنى سويف 26 12

المنيا 26 12

أسيوط 26 13

سوهاج 27 14

قنا 30 14

الأقصر 32 15

أسوان 35 15

ادفو 34 15

أبوسمبل 35 17

الوادى الجديد 32 15

شلاتين 29 17

أبو رماد 30 17

حلايب 27 18

رأس حدربة 27 19