موعد صرف معاشات أبريل 2021 والدفعة الأخيرة من العلاوات الخمسة ورابط الإستعلام عن العلاوات

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محمد سياف - ابو ظبي - أعلنت هيئة التأمينات عن موعد صرف معاشات أبريل 2021، وذلك وفق الإجراءات المتبعة في عمليات الصرف على مدار الشهور الماضية ومنذ انتشار فيروس كورنا، مع التشديد على تطبيق كافة الإجراءات الإحترازية المتبعة أثناء صرف المعاشات من مكاتب البريد أو ماكينات الصرف، منعاً لانتشار عدوى فيروس كورونا بين المواطنين.

موعد صرف معاشات أبريل 2021 والدفعة الرابعة من الخمس علاوات

وكان من أهم الإجراءت التي اتخذتها هيئة التأمينات والمعاشات حفاظاً على أصحاب المعاشات أثناء عملية الصرف، هو تقسيمهم على ثلاث مجموعات وتحديد أيام معينة لكل مجموعة، حيث تبدأ عملية الصرف للمجموعة الأولى لمن يتقاضون ألف جنيه فيما أقل، أما المجموعة الثانية لمن يتقاضون 2000 جنيه، وتصرف المجموعة الثالثة معاشهم عقب الإنتها من صرف المجموعتين الأولتين، وهي لمن يتقاضون أكثر من ألفي جنيه.

وحول موعد صرف معاشات أبريل 2021 سيكون يوم الخميس الموافق الأول من أبريل القادم، وذلك لما يقرب من 10 ملايين و500 ألف من المستحقين لأصحاب المعاشات، كما سيتم صرف الدفعة الرابعة والأخيرة من العلاوات الخمسة مع معاشات أبريل.

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وكانت الحكومة قررت صرف العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات بدايةً من العام المالي الجاري، وقررت في نفس الوقت تقسيمها على أربع دفعات بدأت في يوليو من العام الماضي 2020 وتنتهي مع انتهاء العام المالي الجاري، كما يمكنكم الإستعلام عن قيمة العلاوات المستحقة في أبريل القادم من خلال هذا الرابط، بعد كتابة الرقم القومي والإسم الأول للأم.