صور.. رئيس جامعة الإسكندرية يبحث سبل التعاون مع الجامعات الفرنسية

جدة - نرمين السيد - التقى الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية، والدكتور هشام جابر، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، بالسفير الفرنسى بالقاهرة ستيفان روماتيه، وجانينا هيريرا، قنصل فرنسا بالإسكندرية، ومايا الرملى، منسق التعاون الجامعى بالمعهد الفرنسى فى مصر.





وناقش الطرفان خلال اللقاء، التوسع فى البرامج التعليمية المشتركة فى المجالات والتخصصات العلمية المختلفة، منها الطب والهندسة والآداب والفنون وإدارة الأعمال والحقوق والزراعة والتربية، وذلك بحضورالدكتور إبراهيم رحاب، مستشار رئيس الجامعة للشئون الإفريقية، والدكتور سامح شحاتة المشرف على مكتب العلاقات الدولية بجامعة الإسكندرية، وعمداء كليات الآداب والحقوق والتجارة والتربية والطب والزراعة ومسئولى البرامج الفرنسية بهذه الكليات.

وأكد الدكتور قنصوه، خلال اللقاء حرص جامعة الإسكندرية على تدويل التعليم بجامعة الإسكندرية والوصول بها إلى أفق عالمية، وتعزيزالتعاون الأكاديمى مع الجامعات الدولية المرموقة ولاسيما الجامعات الفرنسية.



ولفت إلى أن هناك تعاون أكاديمى قائم بالفعل بين جامعة الإسكندرية وجامعات إكس مارسيليا، وبواتييه، وجرونوبل وتولوز بفرنسا، وعرض قنصوه عددا من الأطر المتعلقة بتطوير التعاون بين جامعة الإسكندرية والجامعات الفرنسية كإنشاء درجات علمية مشتركة فى مرحلتى البكالوريوس والدراسات العليا وتبادل الطلاب وتبادل الأساتذة والتعاون فى المشروعات البحثية، ولفت أن جامعة الإسكندرية تعد شريك رئيسى مع الجامعات الفرانكفونية، وتتفرد بوجود قسم خاص باللغة الفرنسية بكلية الطب، وأفرع فى إنجامينا بدولة تشاد وجوبا بدولة جنوب السودان، وعلاقات تعاون مع جامعات إفريقية اخرى بغينيا كوناكرى، وكينيا، وبوروندى وروندا وغيرها من الجامعات الإفريقية.



وأكد السفير روماتيه، حرص فرنسا على التعاون مع جامعة الإسكندرية، مؤكدا أنها تعد من أعرق الجامعات فى الشرق الأوسط، وتمتلك الريادة فى العديد من البرامج التعليمية المتميزة التى تستقطب العديد من الطلاب حول العالم.

وأضاف السفير أن هذا التعاون يأتى نتيجة العلاقات التاريخية التى تربط بين مصر وفرنسا خاصة فى الجوانب التعليمية والاكاديمية والتبادل الطلابى، ورحب بالاتفاقيات المشتركة السابقة والعمل على التوسع فى البرامج المشتركة والمنح المقدمة لجامعة الإسكندرية لمتخذى القرار بدولته لإتخاذ ما يلزم من إجراءات.



كما استعرض عمداء الكليات برامج اللغة الفرنسية بكلياتهم، وعلاقات التعاون مع الجامعات الفرنسية، كما قدموا اقتراحات عن إمكانية زيادة التعاون من خلال فتح برامج مشتركة جديدة.