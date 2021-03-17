مجلس الوزراء يحتفل بالوزيرات بمناسبة يوم المرأة المصرية

جدة - نرمين السيد - وعبّر رئيس الوزراء عن تهنئته لزميلاته من الوزيرات، بهذه المناسبة، موجهًا لهن ولكل امرأة مصرية تحية إعزاز وتقدير، مشيرًا إلى أن المرأة المصرية كان لها دوما منذ قدم التاريخ إسهامات واضحة فى مسيرة هذا الوطن.

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