صدور العدد الجديد من نشرة مركز المعلومات.. الحكومة تمضي في مشروع تطوير...

أصدر، اليوم، الثلاثاء، عدد جديد من «نشرة مركز المعلومات»، والتي تتناول مجموعة من أهم التقارير والمقالات والتحليلات والأحداث المهمة محليًا وعالميًا.

عقد رئيس الوزراء اجتماعاً لاستعراض الاستثمارات المخصصة لتنفيذ المشروع القومى لتطوير القرى المصرية، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

ووضعت الإدارة المصرية الريف والقرى على رأس أولوياتها فى الفترة الحالية، لإحداث تنمية وتطوير بهم على كافة المستويات وفى مختلف المجالات المرتبطة بالحياة اليومية لأهالينا بهذه القرى.

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أجندة الفعاليات: التحول الرقمى والتنمية المستدامة