السفير المصري في كمبالا يلتقي برئيسة البرلمان الأوغندي

استقبلت "ريبيكا كاداجا" رئيسة البرلمان الأوغندي السفير أشرف سويلم، سفير جمهورية مصر العربية في كمبالا، حيث تطرق اللقاء إلى العلاقات الثنائية وسبل تعزيز التواصل بين البرلمانين المصري والأوغندي.

استعرضت رئيسة البرلمان الأوغندي خلال اللقاء رؤيتها لأولويات البرلمان الأوغندي المنتخب الذي يبدأ أعماله في شهر مايو المقبل، مشيدةً بمتانة العلاقات بين البلدين، ومعربةً عن تقديرها للاستثمارات المصرية بأوغندا في عدد من المجالات الاقتصادية ذات الأولوية، مثل البنية الأساسية والصناعة والسياحة. في حين هنأ السفير المصري رئيسة البرلمان على إتمام الانتخابات البرلمانية في أوغندا، متمنياً للأعضاء الجدد التوفيق في مهمتهم التشريعية القادمة.