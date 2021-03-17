احتفالا باليوم العالمى للمرأة.. «الشباب» تطلق ماراثون السعادة 19 مارس

جدة - نرمين السيد - تطلق وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحى ماراثون الدراجات تحت شعار "السعادة" للاحتفال باليوم العالمى للمرأة يوم الجمعة المقبل الموافق 19 مارس الجارى، وذلك بالتعاون مع برنامج "أتوبيس السعادة" الذى يبث من خلال فضائية Dmc.





وتنفذ الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية والإدارة المركزية للتنمية الرياضية ماراثون الدراجات فى تمام الثامنة صباحا يقوده الإعلامى الشاب أحمد يونس مقدم البرنامج بمشاركة الفتيات عضوات اندية الفتاة وعضوات برلمان شباب مصر من بوابات مول العرب، وينتهى فى مقر النادى The Club بمدينة السادس من أكتوبر. ويعقب المارثون معرض للحرف اليدوية ولقاءات مع نماذج من الفتيات والسيدات الناجحات.

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