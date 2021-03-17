البرلمان العربى يثمن جهود مصر فى رعاية ودعم الحوار الفلسطينى

جدة - نرمين السيد - رحب عادل بن عبدالرحمن العسومى، رئيس البرلمان العربى، بانطلاق الجولة الثانية من الحوار الفلسطينى بالقاهرة، بمشاركة قادة وممثلى الفصائل الفلسطينية، والذى يأتى استكمالاً للجولة الأولى التى عقدت بالقاهرة يومى 8 و9 فبراير الماضى.





وثمَّن رئيس البرلمان الجهود المخلصة التى تبذلها مصر لدعم المصالحة الوطنية الفلسطينية وتوحيد كلمة الأشقاء الفلسطينيين، مؤكداً أن دعم ورعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، لجولات الحوار تؤكد الدور الريادى الدائم الذى تقوم به مصر فى دعم القضية الفسلطينية وإنهاء الانقسام الفلسطينى واستعادة الوحدة الوطنية وإعادة ترتيب البيت الفلسطينى من الداخل. وأعرب رئيس البرلمان العربى عن ثقته فى أن الجهود التى تقوم بها الشقيقة الكبرى ستسهم فى التوصل إلى توافقات وطنية بين الفصائل الفلسطينية إزاء العديد من القضايا المتعلقة بتسهيل إجراء الانتخابات، والتى تعد المدخل الرئيسى لتحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية الشاملة. ودعا رئيس البرلمان العربى الفصائل الفلسطينية إلى البناء على الخطوات الإيجابية التى تحققت بهدف التوصل إلى توافق وطنى شامل يلبى تطلعات الشعب الفلسطينى ويوحد كلمته ويعزز موقفه أمام المجتمع الدولى ويدعم جهوده فى استعادة حقوقه المشروعة، وفى مقدمتها إنهاء الاحتلال وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس.

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