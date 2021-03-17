وزيرة الصحة: توريد 5 ملايين جرعة من إسترازينيكا 30 مارس

جدة - نرمين السيد - أكدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أنه من المتوقع توريد الشحنة الأولى من لقاح "إسترازينيكا"، بواقع 5 ملايين جرعة، بحلول نهاية الشهر الجارى، من خلال تحالف "كوفاكس".





جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، والذى استعرضت خلاله جهود مواجهة فيروس "كورونا"، وكذا موقف توفير اللقاحات للمواطنين.

وأضافت أنه من المتوقع أن تصل 3 ملايين جرعة أخرى حتى مايو المقبل، كما تم الحصول أيضا على 350 ألف جرعة من لقاح "سينوفارم".

وفيما يتعلق بالأخبار المتداولة بشأن تعليق عدد من الدول استخدام لقاح "أكسفورد إسترازينيكا"، قالت الوزيرة إنه بحسب المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية، فإن دولا قليلة قامت كإجراء احترازى بتعليق استخدام مجموعة محددة من اللقاح الموزعة فى أوروبا. وأضافت المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية، خلال مؤتمر صحفى فى جنيف:" "إسترازينيكا" لقاح ممتاز، مثله مثل اللقاحات الأخرى التى يتم استخدامها، يجب أن نستمر فى استخدام اللقاح، ولا يوجد ما يشير إلى عدم استخدامه".

وأشارت الوزيرة إلى ما قام به عدد من الدول لمواجهة الموجة الثالثة من انتشار الجائحة، حيث بدأت هذه الدول اتخاذ إجراءات احترازية مشددة تتعلق بفرض حظر التجول الجزئى، أو حظر السفر لعدد من المناطق، فضلا عن إغلاق المتاجر غير الأساسية ودور الحضانة والمدارس للأطفال الأصغر سنا وذوى الاحتياجات الخاصة.

وعلى الصعيد المحلى، وفقا لما عرضته الوزيرة، فإن وزارة الصحة اتجهت إلى زيادة وتيرة العمل فى المبادرة الرئاسية لمتابعة حالات العزل المنزلى، عن طريق وضع تمركزات ثابتة فى الأماكن الأكثر إصابة، عبر تجهيز فرق الرعاية الأساسية داخل عيادات متنقلة مجهزة، وتحريكها طبقا للموقف الوبائى فى جميع الإدارات الصحية، مضيفة أنه تجرى عملية متابعة مستمرة لأرصدة الأدوية والمستلزمات، وتنسيق القوة البشرية اللازمة، بالإضافة إلى زيادة توريد الأكسجين لتوفير مخزون استراتيجى.

وفيما يتعلق بالموقف الحالى لحصول المواطنين على اللقاح، أوضحت الوزيرة أن معدل التسجيل اليومى على الموقع الإلكترونى بلغ 20 ألف مواطن، ومن المتوقع أن يصل عدد من تم تسجيلهم حتى نهاية مارس الجارى إلى 500 ألف مواطن.

وخلال الاجتماع، استعرضت الوزيرة أيضا محاور الخطة الإعلامية للتوعية ضد فيروس "كورونا"، والتى تعتمد على وسائل الإعلام المرئى والمسموع والصحافة، فضلا عن الإعلام الرقمى.