صلاة القداس الإلهى لإحياء ذكرى رحيل البابا شنودة الثالث

جدة - نرمين السيد - احتفلت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم الأربعاء، بالذكرى التاسعة لنياحة مثلث الرحمات قداسة البابا شنوده الثالث البطريرك الـ117 بالكنيسة القبطية، فى دير القديس الأنبا بيشوى العامر بوادى النطرون.





وترأس صلاة القداس الإلهى الأنبا إرميا الأسقف العام رئيس المركز الثقافى القبطى الأرثوذكسى، والأنبا صليب أسقف ميت غمر وتوابعها، والأنبا أغابيوس أسقف ورئيس دير الأنبا بيشوى بوادى النطرون، بحضور ومشاركة عدد من رهبان أديرة وادى النطرون.

وقام الأنبا أغابيوس مساء أمس الثلاثاء، بتطيب جسد البابا شنودة الثالث بمزاره بدير القديس الأنبا بيشوى بوادى النطرون.

يذكر أن البابا شنودة الثالث، تنيح فى 17 مارس عام 2012 عن عمر يناهر 89 عامًا، خدم الكنيسة راهبًا بدير السريان، وُسيم أسقف للتعليم حال إنشائها، وكان سكرتيرًا للقديس البابا كيرلس السادس، وجلس على كرسى البطريركية فى عام 1971م لأكثر من أربعين عامًا، وأطلق عليه محبوه "معلم الأجيال، وبابا العرب، وحبيب الملايين".