صور.. وزير الخارجية الغينى: نسعى للاستفادة من خبرات مصر فى الاقتصاد الزراعى

جدة - نرمين السيد - استقبل السيد القصير وزير الزراعة، اليوم الأربعاء، إبراهيم كابا وزير خارجية غينيا، وبونتورابى ياتارا وزيرة الطاقة الغينية، وشانتال كول مستشارة رئيس الجمهورية الغينى لشئون البيئة والتنمية المستدامة والوفد المرافق لهم، وتناول اللقاء بحث تفعيل أوجه التعاون الثنائى بين البلدين فى المجالات الزراعية المختلفة.





وأكد وزير الزراعة دعم الحكومة المصرية لدولة غينيا وأن هناك توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسى بدعم الأشقاء الأفارقة حيث بحث معهم إمكانيه التعاون فى مجال الاستزراع السمكى والنشاط الدواجنى والإنتاج الحيوانى وبرامج التحسين الوراثى والصحة النباتية والحجر الزراعى وتدوير المخلفات الزراعية، مشيرا الى قوة العلاقات التاريخية بين مصر وغينيا على الصعيد الثنائى.



وأعرب عن استعداد وزارة الزراعة لتقديم الدعم الفنى اللازم لدولة غينيا، وتلبية احتياجاتها وفقا لمتطلبات قطاع الزراعة هناك وأشار الى أن وزارة الزراعه لن تدخر جهدا فى دعم ومساندة أشقائنا الغينيين.

وأكد القصير إمكانية التعاون فى مجال البحوث الزراعية المشتركة بين البلدين واستنباط الأصناف والأمصال واللقاحات وتحديث الرى الحقلى والتكيف مع المناخ، وقد تناول اللقاء أيضا بحث توقيع مذكرات تفاهم للتعاون فى المجال الزراعى بشكل عام.



وتقدم إبراهيم كابا وزير الخارجية الغينى بالشكر إلى وزير الزراعة، مشيدا بعمق العلاقات الثنائية بين البلدين وما تبذله وزارة الزراعة المصرية من جهود واشاد بما تمتلك مصر التكنولوجيا والقدرات والمقومات التى مكنتها من إحداث طفرة فى القطاع الزراعى، معربا عن سعادته ورغبه دولتهم فى الاستفاده من هذا التقدم.

وفى ضوء هذا، أعرب "كابا" عن رغبة الجانب الغينى فى نقل الخبرات المصرية إلى بلاده فى كل المجالات الزراعية خصوصا فى الاقتصاد الزراعى والطاقة والتدريب وبناء القدرات والإستزراع السمكى والثروة الحيوانية واستنباط الأصناف الأفضل للتقاوى ودعم المنتجات الزراعية لتصبح منافسة فى الأسواق الإفريقية.

وزير الخارجية الغينى قدم أيضا الشكر إلى الحكومة ووزارة الزراعة المصرية لإتاحة الفرصة أمام المبعوثين الغينيين للتدريب على التكنولوجيات الزراعية المتقدمة فى مصر، وأكدوا أنه فور رجوعهم سيتم مناقشه الأمور مع القياده السياسيه هناك وبحث إرسال متخصصين إلى مصر لمناقشة الأمور الفنية المتعلقة المشار إليها والتى تم الاتفاق عليها.



وفى نهاية اللقاء، اتفق الجانبان على تحديد نقاط الاتصال من الدولتين على أن تكون العلاقات الزراعية الخارجية بوزارة الزراعة نقطة الاتصال المصرية والسفارة الغينية بالقاهرة نقطة اتصال عن الجانب الغينى وتكوين مجموعة عمل من الجانبين لوضع خطة وآلية لتنفيذ ما تم الإتفاق عليه أثناء اللقاء.

وحضر اللقاء المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة لشؤون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، الدكتور سعد محمد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية.