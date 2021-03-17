عاجل.. مصر ترسل 3 طائرات مساعدات طبية إلى اليمن وجنوب السودان

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى القائد الأعلى للقوات المسلحة، وفى إطار استمرار الدعم والتضامن المصرى مع الدول الصديقة والشقيقة فى مختلف الأزمات والمحن.

وكانت القيادة العامة للقوات المسلحة أصدرت أوامرها بإقلاع طائرة نقل عسكرية محملة بكميات كبيرة من المساعدات الطبية المتمثلة فى شحنة ألبان علاجية للأطفال والمقدمة من وزارة الصحة والسكان إلى جمهورية جنوب السودان.

وأشاد مسؤولو الجانب السودانى بالجهود المبذولة من مصر لتقديم الدعم لأبناء القارة الإفريقية، معربين عن كامل التقدير والشكر للقيادة السياسية المصرية على ما تبذله من جهود متواصلة للتغلب على كل الشدائد التى يواجهها شعب جنوب السودان الشقيق.

وفى سياق متصل، أقلعت طائرتا نقل عسكريتان من قاعدة شرق الجوية إلى مطار الملك خالد بالرياض محملة بالمساعدات الطبية المتمثلة فى شحنة ألبان علاجية للأطفال مقدمة من وزارة الصحة والسكان تمهيدا لنقلها إلى دولة اليمن.

وأعرب المسؤولون باليمن عن بالغ شكرهم للدعم المصرى مؤكدين على إمتنانهم لمصر قيادة وشعبا، مؤكدين على أهمية تلك المساعدات فى دعم قطاع الصحة اليمنى.

وتأتى تلك المساعدات انطلاقا من الروابط القومية وموقف مصر الثابت تجاه أشقائها والتضامن الكامل معهم فى مواجهة المحن والأزمات.