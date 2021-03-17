عاجل.. الحكومة: لا صحة لإلغاء الفصل الدراسى الثانى بالمدارس والجامعات

جدة - نرمين السيد - نفى المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى، حول إلغاء الفصل الدراسى الثانى بالمدارس والجامعات خلال العام الدراسى الحالى.





وتواصل المركز الإعلامى لمجلس الوزراء مع وزارتى التربية والتعليم والتعليم الفنى والتعليم العالى والبحث العلمى، وقد تم نفى تلك الأنباء، وأكدت الوزارتان أنه لم يتم إصدار أى قرارات فى هذا الشأن، وأشارتا إلى استعداد كل المدارس والجامعات على مستوى الجمهورية لإتمام الفصل الدراسى الثانى دون إلغاء، وسيكون الحضور اختياريا بالمدارس، ويقتضى الغياب الاختيارى إقرار رسمى من ولى الأمر، على أن يحضر الطالب أيام الاختبارات والامتحانات فقط، كما سيتم تطبيق نظام التعليم الهجين بالجامعات والذى يعتمد على الدمج بين الحضور المباشر واستخدام المنصات الإلكترونية، مع الالتزام بتطبيق كل الإجراءات الاحترازية والوقائية فى ظل أزمة كورونا.

وقد أعلنت وزارة التربية والتعليم عن شكل إقرار عدم حضور الطالب للمدرسة فى حالة اختياره الدراسة من المنزل، إذ يقوم ولى الأمر بالتوقيع على الإقرار بالرقم القومى، ويتضمن الإقرار "بيانات الطالب من حيث الاسم والصف الدراسى والمدرسة المقيد بها، وصيغة ما يقوم ولى الأمر بالتوقيع عليه والتى تنص على الآتى: "أقر أنا ولى الأمر بأن الطالب لن يحضر إلى المدرسة بناءً على رغبتى الشخصية وسأتابع الدراسة من المنزل من خلال المنصات والقنوات التعليمية على أن يحضر الطالب أيام الاختبارات والامتحانات فقط وهذا إقرار منى بذلك".



من جانبها، أكدت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، بأن هناك لجان متابعة يومية للوقوف على الوضع الصحى للطلاب فى الجامعات على مستوى الجمهورية، وكذلك التشديد على الجميع بضرورة الاستمرار فى تطبيق كل الإجراءات الاحترازية من خلال الالتزام بالتعقيم وارتداء الكمامات، مع مراعاة قواعد التباعد الاجتماعى بين الطلاب، إلى جانب متابعة جاهزية كل المستشفيات الجامعية، وإمدادها بالمخزون الاستراتيجى من الأدوية والمستلزمات الطبية لمواجهة فيروس كورونا، وذلك فى إطار حرص الدولة على الحفاظ على صحة وسلامة الطلاب وكل أفراد المنظومة التعليمية.

وناشدت الوزارتان جميع وسائل الإعلام المختلفة ومرتادى مواقع التواصل الاجتماعى تحرى الدقة والموضوعية ‏فى نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أى حقائق، وتؤدى إلى إثارة البلبلة بين الطلاب.