مجلس الوزراء يستعرض تقريرالرعاية الصحية للمواطنين في نصف عام

تستعرض الهيئة العامة للرعاية الصحية، اليوم الأربعاء 17 مارس، أمام مجلس الوزراء تقريرها لأداء الأعمال نصف السنوي متضمنًا الموقف المالي للهيئة العامة خلال النصف الأول من العام المالي2020/2021، وذلك خلال الفترة من 1/7/2020 وحتى 31/12/2020.

وقال بيان الهيئة، أنه من المقرر أن يستعرض رئيس مجلس إدارة الهيئة ومساعد وزير الصحة والسكان د.أحمد السبكي، اليوم، خلال تقرير الأداء نصف السنوي للهيئة بناء الهيكل التنظيمي والأطر الحاكمة للهيئة، وحزم الخدمات الصحية المقدمة من خلال المنشآت الصحية التابعة لها، وآلية تقديم الخدمة من إحكام نظم التشغيل لتقديم الخدمة بجودة وكفاءة عالية ثم قياس جودة مخرجات التشغيل ، إضافة إلى جاهزية البنية التحتية لكافة المنشآت الطبية التابعة للهيئة.

وأضاف البيان، سيتناول التقرير حزم خدمات طب الأسرة التي تم تقديمها من خلال وحدات ومراكز طب الأسرة، بالإضافة إلى خدمات الرعاية الصحية والعلاجية الثانوية المقدمة من خلال المستشفيات التابعة للهيئة خلال الفترة من 1/7/2020وحتى 31/12/2020 .

كما يسلط التقرير الضوء على الفحص الطبي الشامل للمنتفعين ، والذي قامت به الهيئة من خلال كافة منشآتها الصحية باعتباره حق أصيل من حقوق المنتفعين، إضافة إلى استعراض آلية فتح ملفات طب الأسرة بناء على التوزيع الجغرافي للمواطنين، وإجراءات الربط السكاني على وحدات ومراكز طب الأسرة ، فضلًا إلى الفحص الدوري لأصحاب الأمراض المزمنة، ثم يتناول التقرير مفهوم الجدارة الإكلينيكية وأطر الحوكمة داخل المستشفيات والتي أسهمت في استكمال استحداث حزم الخدمات التأمينية.

وتابع البيان: من المقرر أن يتناول تقرير الآداء نصف السنوي مؤشرات الخدمات الصحية المقدمة لمنتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل، وآلية تسجيل واعتماد المنشآت الصحية بالهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية بعد استيفاء كافة شروط الجودة، فضلًا عن تأهيل وتدريب القوى البشرية وحرص الهيئة على التعليم والتدريب المستمر.

فيما يتم استعراض إنجازات محاور التحول الرقمي وميكنة منظومة التأمين الصحي الشامل، والتي تحقق مستهدفات الهيئة في أن تكون الهيئة العامة للرعاية الصحية هيئة رقمية ذكية لا ورقية، ودور حملات التوعية وتفعيل المسئولية المجتمعية والمساهمات الفاعلة في الأيام العلمية ، كما سيتطرق إلى استعراض المبادرات التي تبنتها الهيئة، ولعل أبرزها مبادرة السياحة العلاجية «نرعاك في مصر» لاستقدام الوافدين للسياحة العلاجية.

واختتم البيان، بأن التقرير يستعرض خطة الهيئة العامة للرعاية الصحية في مجابهة فيروس كورونا بمحافظة بورسعيد، كما يتناول آلية قياس رضاء المنتفعين ورصد كافة الشكاوى ومتابعة تقديم الحلول لإزالة المعوقات التي تحول دون حصول المنتفعين على أفضل خدمة طبية ؛ وذلك لضمان حقوق المنتفعين بنظام التأمين الصحي الشامل، باعتبارهم هم مقياس نجاح المنظومة الجديدة.