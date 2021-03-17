وزير التعليم العالي يستعرض تقريرًا ميدانيًا حول مشروعات جامعة دمياط بتكلفة 1.71...

في إطار متابعته للمشروعات التنفيذية لتطوير الجامعات الحكومية، استعرض د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا مقدمًا من د. السيد محمد دعدور رئيس جامعة دمياط، ود. أنور إسماعيل مساعد الوزير للمشروعات القومية، حول الزيارة الميدانية للمتابعة الواقعية لمشروعات جامعة دمياط.
وأشار التقرير إلى أنه جار استكمال الأعمال الإنشائية لمشروع إنشاء مستشفى جامعة دمياط التعليمي ومستشفى الطلبة، التي ستكون إضافة قوية لمنظومة الرعاية الصحية في مصر، ومشروع البنية التحتية، ومشروع مبنى الإدارة العامة للجامعة، ومشروع إنشاء عدد 4 مبانى إدارية لكليات الجامعة، بالإضافة إلى مشروع مركز ترميم بكلية الآثار.
وأضاف التقرير أنه تم الانتهاء من إنشاء مجمع المعامل المركزية وتجهيز مجمع الفصول الدراسية، ورفع كفاءة سورالجامعة.
وأوضح التقرير أن المشروعات الجاري تنفيذها حاليًا في جامعة دمياط تبلغ تكلفتها نحو (1.71) مليار جنيه.
وأشاد وزير التعليم العالي والبحث العلمى بالالتزام بالبرنامج الزمني لتنفيذ المشروعات التنفيذية بجامعة دمياط، كما أكد على دعم القيادة السياسية لتطوير الجامعات الحكومية من خلال مشروعات قومية تعمل على النهوض بمنظومة التعليم العالي بكافة عناصرها.
وأكد د. عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، أن سياسة الدولة تستهدف التطوير الشامل لمنظومة التعليم العالي على مستوى الجامعات الحكومية والأهلية والخاصة والتكنولوجية والمعاهد العليا وكذلك المراكز والمعاهد البحثية، إضافة إلى أفرع الجامعات الدولية بمصر، مشيرا إلى أن سياسة التطوير الشامل تحقق أهداف التعليم العالي والبحث العلمى ضمن خطة التنمية المستدامة للدولة 2030.
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