مأمورية إلى المنوفية لاستخراج بطاقة رقم قومى لحالات إنسانية

جدة - نرمين السيد - واصل قطاع الأحوال المدنية، تسيير قوافل واستقبال الحالات الإنسانية لاستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى لعدد من المواطنين، للتيسير على جمهور المواطنين واستجابة لالتماساتهم.





وواصل قطاع الأحوال المدنية استقبال عدد من الحالات الإنسانية، بمقر ديوان القطاع وتقديم المساعدة لهم فى استخراج وتجديد بطاقة الرقم القومى الخاصة بهم. كما واصل القطاع إيفاد مأموريات لاستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى التى تستهدف القرى الأولى بالرعاية بمختلف المحافظات، حيث تم توجيه مأمورية استهدفت عدد من القرى بنطاق محافظتة المنوفية، انطلاقاً من مسؤولية الوزارة المجتمعية وركائز المنظومة الأمنية المعاصرة فى توفير كل الإمكانيات للتيسير على المواطنين. يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان والتيسير على المواطنين فى تقديم الخدمات الجماهيرية.

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