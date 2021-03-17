تركيب 30 وصلة مياه بمحافظة الفيوم ضمن مبادرة ”أصلك الطيب”

في إطار مشاركة المصريين بالخارج بمبادرة "أصلك الطيب" للمساهمة في تطوير الريف المصري وكذلك المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة" للتوعية بمحاضر الهجرة غير الشرعية، بدأت اليوم مؤسسة "ملتقى شباب الخير" فى تركيب 30 وصلة مياه بمحافظة الفيوم، تحت مظلة المبادرة الرئاسية"حياة كريمة" للمساهمة في تطوير الريف المصري والارتقاء بالمستوى المعيشي لأهالي هذه المناطق.
من جانبها، أعربت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة عن خالص شكرها لكل القائمين على مؤسسة "ملتقى شباب الخير" على ما يبذلونه من جهد في سبيل المشاركة بمبادرة "اصلك الطيب"، من خلال توصيل المياة لعدد من المنازل بمحافظة الفيوم، كونها من المحافظات المصدرة للهجرة غير الشرعية، مشيدة بما يقوم به شباب المؤسسة من عمل تطوعي وخيري لمساعدة أهالينا بالفيوم، وتعكس استجابة المؤسسة للمشاركة بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" رغبة المصريين بالخارج في المساهمة بهذا المشروع القومي ذي الأهداف السامية للارتقاء بحياة المصريين في قرى مصر المختلفة.
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