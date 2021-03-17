وصول سفير الهند الجديد إلى القاهرة 

جدة - نرمين السيد - شغل السفير جوبتيه منصب سفير الهند فى الدنمارك، خلال الفترة من سبتمبر 2017 وحتى مارس 2021. وكان التحق بالسلك الدبلوماسى فى عام 1991.. وهو متزوج من بريتى جوبتيه، ولديهما ابنة.

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