محافظ الإسكندرية للنواب: طالبت بإضافة بعض القرى لمبادرة «حياة كريمة»

جدة - نرمين السيد - وأضاف الشريف، خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، "طلبت من وزير التنمية أن تدخل التجمعات الريفية الأخرى بالمحافظة ضمن مبادرة حياة كريمة، إذ يساعدنا ذلك كثيرًا نظرًا لتوفر اعتمادات مالية لهذا المشروع".

وأكد الشريف أن محافظة الإسكندرية بدأت تتغير بعد توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بالإصلاح وإزالة المخالفات، مشيرًا إلى ما تم إنجازه بشأن محور المحمودية والسيولة المرورية التى تحققت بعد تطويره، ومشروع "بشاير الخير" الذى وفر سكن ملائم لآلاف الأسر من المواطنين.

واستعرض محافظ الإسكندرية المشاريع التى تقوم المحافظة بالعمل عليها فى الخطة الحالية، وتشمل، تطوير ميدان محطة مصر بتكلفة 130 مليون جنيه، وإطلاق مشروع الهوية البصرية الذى وجه به الرئيس عبدالفتاح السيسى، بحيث يكون لكل محافظة بصمة خاصة بها تعبر عن هويتها، وهو ما تم البدء فى تطبيقه فى الإسكندرية بالتعاون مع الجامعة الألمانية، ويشمل تفعيل "الخط السكندرى" الذى تم تصميمه مستوحى من حقب زمنية متعاقبة على محافظة الإسكندرية، ليتم تطبيقه على جميع اللافتات والإعلانات فى المحافظة حفاظًا على التراث السكندرى، وإنشاء خط ترام (أبوقير - الرمل)، وتحويل جميع الخدمات الخاصة بالأحياء من استخراج رخص مبانى ودفع غرامات واستخراج تصاريح إلى خدمات إلكترونية دون تدخل عنصر بشرى، والعمل على تطوير حلقة السمك وإيجاد أرض بديلة لنقلها من المكان الحالى.

واستعرض الشريف أهم التحديات التى تواجه المحافظة، والمتمثلة فى وجود 150 ألف توكتوك، مما يمثل أزمة كبيرة، بالإضافة إلى انتشار الأسواق العشوائية والباعة الجائلين، ورؤية المحافظة لإيجاد وتوفير البدائل والقضاء على تلك الظواهر السلبية وفقاً للدراسات الأمنية.