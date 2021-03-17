انعقاد مجمع الصوم المقدس لكهنة إيبارشية البحيرة

جدة - نرمين السيد - بدأ اللقاء بالقداس الإلهى أعقبه كلمة الأنبا باخوميوس، ثم ناقش مع مجمع الكهنة جدول الأعمال الخاص باللقاء.
كما قدم التعزية إلى مجمع الآباء الكهنة فى انتقال المتنيح القمص أنطونيوس عزيز، وكيل المطرانية، وكاهن كنيسة السيدة العذراء والقديس أثناسيوس الرسولى، وكذلك تمت تهنئة ثمانية من الآباء الكهنة بمناسبة اليوبيل الفضى لسيامتهم.
وفى السياق ذاته، أعلنت سكرتارية مجمع الكهنة برنامج احتفالات الإيبارشية باليوبيل الذهبى لسيامة نيافة الأنبا باخوميوس وتأسيس الإيبارشية والذى من المقرر أن يبدأ فى الحادى عشر من سبتمبر من العام الجارى ويختتم بالاحتفال الرسمى يوم الثانى عشر من ديسمبر.
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