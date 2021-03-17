إنفوجراف.. «سكن كريم» لأهالى «حياة كريمة»

جدة - نرمين السيد - تسعى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير القرى، إلى رفع المستوى المعيشى للمواطن بمختلف الجوانب الحياتية، وتأهيل مسكنه بما يتلائم مع جودة متكافئة للمعيشة فيه ومواكبته للمعايير الصحية، بما يمكن من تعزيز التنمية الاجتماعية بالقرى الأشد احتياجا، للمساهمة فى تحسين مؤشرات الحماية الاجتماعية والتشغيل.





وإنفوجراف التالى يوضح إجراءات منازل مبادرة "سكن كريم" لأهالى مبادرة «حياة كريمة». و"سكن كريم" هى مبادرة أطلقتها وزارة التضامن فى نوفمبر 2017، بهدف تحسين الأوضاع الصحية والبيئية، وتطوير منازل الأسر الفقيرة وفى مقدمتهم الذين يتلقون معاش "تكافل وكرامة".

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