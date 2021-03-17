أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن إتاحة ملفات الأنشطة للصفوف الدراسية (الأول والثاني والثالث الابتدائي) وفقًا لنظام دراسة الطالب (عربي أو لغات)، في إطار الاستعدادات النهائية لعقد امتحانات المصريين في الخارج للعام الدراسي 2021/2020.
وأكدت الوزارة أن ملفات الأنشطة سوف يتاح تحميلها اعتبارًا من الثلاثاء الموافق 23 مارس 2021، وتستمر لمدة عشرة أيام.
وأوضحت أنه على الطالب أداء الأنشطة المطلوبة بنفسه وبخط يده، ثم يقوم ولي الأمر بتقديم الملف بعد استكماله إلى السفارة أو المكتب الثقافي في مظروف مغلق مدون عليه (اسم الطالب- رقم الجلوس- السفارة- الدولة- الصف الدراسي) في موعد غايته أسبوع بعد انتهاء فترة التحميل طبقًا للمواعيد التي تحددها السفارة وتتناسب معها، لافتة إلى أنه لن يتم إصدار أي إخطار (شهادة) نجاح للطالب بدون تقديم ملف الأنشطة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزارة التعليم تعلن إتاحة ملف الأنشطة للصفوف الدراسية الأولى بدءا من 23... على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.