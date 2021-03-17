في تقرير لوزير القوى العاملة من المنوفية: تعيين 2187 شاباً منهم 31...

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة المنوفية بتعيين 2187 شاباً ، من بينهم 31 من ذوى القدرات، بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري ، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" من مكاتب التشغيل التابعة للمديرية، فضلا عن تسجيل5038 شابا باحثاً عن العمل .

وأشار الوزير إلي أن المديرية قامت من خلال إدارة العمالة غير المنتظمة بصرف منح للعمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديرية بلغت 24 ألف جنيه لـ 8 عمال ، منها 14 ألف جنيه منح مولود لـ 7 عمال ، ومنحة وفاة بمبلغ 10 آلاف جنيه، كما تم الانتهاء من صرف منحة المولد النبوي الشريف لعدد 2893 عامل بواقع 500 جنيه لكل عامل من المسجلين بالوحدة .

وأوضح على حامد الزقم مدير المديرية - في تقريره للوزير -عن ما تم إنجازه خلال فبراير الماضي ، إلى أن المديرية استخرجت 2387 شهادة قياس مستوى المهارة ، وترخيص مزاولة الحرفة للعمال علي المهن المختلفة.

وفي مجال التفتيش العمالي، تم التفتيش على 888 منشأة لتنفيذ قانون العمل 12 لسنة 2003 ، وأسفر عن تحرير 152 محضر لمنشآت مخالفة للقانون ، أما فى مجال السلامة والصحة المهنية، تم التفتيش علي 345 منشأة لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية للحماية والوقاية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ، وأسفر التفتيش عن تحرير 196 محضراً للمنشآت المخالفة .