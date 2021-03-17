سعفان يتابع دورات تدريب الوحدات المتنقلة.. وتخريج 87 متدرباً بالقليوبية

تابع محمد سعفان، وزير القوى العاملة، سير عملية التدريب بوحدات التدريب المتنقلة بالمحافظات، في إطار مبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، لافتا إلى إطلاق وحدات تدريب متنقلة ضمن مبادرة "مهنتك مستقبلك" في قرى ونجوع المحافظات على مرحلتين، للوصول للشباب قرب محل إقامتهم وتأهيلهم على المهن المطلوبة لسوق العمل، ما يسهم في تشغيل الشباب وخفض معدلات البطالة.

وقامت إيمان السيد وكيل الوزارة مدير مديرية القوي بالقليوبية ، يرافقها محمد عليان وكيل المديرية بتسليم شهادات لـ 87 متدرب متدربة اجتازوا الدورة التدريبية بوحدة التدريب المتنقلة بقرية الأحراز علي مهن التفصيل والخياطة ، والسباكة الصحية ، وكهرباء التوصيلات المنزلية .

حضر تسليم الشهادات نهى الجمل رئيس الوحدة المحلية بالاحراز، وطارق عسر مدير فرع جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وبالقليوبية الذي عرض على الخريجات والخريجين والحضور، خدمات الجهاز بالتعاون مع المديرية، والتي تتمثل في تقديم قروض ميسرة للراغبين الجادين في عمل مشروعات تبدأ من 10 آلاف حتى 5 ملايين جنيه، وفقا لطبيعة المشروع، سواء لتوفير المعدات والآلات اللازمة للمشروع أو توفير الخامات المطلوبة لهذه المعدات.

كما حضر الحفل وتوزيع شهادات التخرج لفيف من قيادات المديرية وشركة فابلوس سبورتس وير للمشاركة في توفير فرص عمل للخريجين التي رحبت بالتعاون مع المديرية في استيعابهم حاليا ومستقبلا.

وقدم الحضور الشكر لوزير القوي العاملة محمد سعفان علي الجهد المبذول للنهوض بالعملية التدريبية بالوحدة المتنقلة ، ومن المقرر أن يتم نقل الوحدة التدريبية المتنقلة من قرية الأحراز إلي قرية المريج أحدي قري شبين القناطر.