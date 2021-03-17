«مصرى- بريطانى».. عبدالغفار يستعرض تقريرا حول انطلاق مشروع بحثى صناعى

جدة - نرمين السيد - استعرض الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، تقريرًا مقدمًا من الدكتور محمد محمود هاشم رئيس المركز القومى للبحوث، حول انطلاق مشروع بحثى صناعى "مصرى- بريطانى" بالتعاون بين المركز القومى للبحوث وجامعة برمنجهام بريطانيا، وبمشاركة شركة إجيسكو، لإنشاء وحدة لتحلية المياه بالطاقة المتجددة بتمويل من صندوق نيوتن - مشرفة.





ويهدف المشروع إلى تطوير ونقل تكنولوجيا حديثة لتحلية المياه بالطاقة المتجددة وتوطينها وتصنيعها فى مصر بما يخدم الأهداف القومية لتوفير المياه. يذكر أن المشروع يضم فريق بحثى من المركز القومى للبحوث برئاسة الدكتور حسام الناظر الأستاذ بقسم الكيمياء الضوئية بشعبة بحوث الصناعات الكيماوية، وفريق بحثى من جامعة برمنجهام ببريطانيا برئاسة الدكتور فيليب دافيدذ، وبمشاركة شركة اجيسكو برئاسة الدكتور هانى بركات رئيس مجموعة أيجيسكو الدولية.

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