وزيرة الهجرة تهنئ لاعب باليه مصري بفرنسا لاختياره ضمن أفضل 20 لاعبا...

وزيرة الهجرة: لاعبنا المصري أصر على اللعب بجنسيته المصرية بأكبر مسابقة عالمية للباليه

هنأت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، لاعب الباليه المصري بفرنسا "لوكا عبد النور"؛ لاختياره للمشاركة بالتصفيات النهائية مسابقة Prix de Lausanne وهي أكبر مسابقة باليه في العالم، ليصبح أول مصري يتم اختياره للمشاركة في هذه المسابقة، بعدما أصر على خوض المنافسات بجنسيته المصرية أمام 399 راقص وراقصة تم تصفيتهم إلى 78 ، وبعدها وصل للتصفيات النهائية أمام 20 راقص وراقصة من جميع أنحاء العالم.

من جانبها، أعربت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة عن فخرها واعتزازها بما استطاع لاعب الباليه المصري بفرنسا لوكا عبد النور، تحقيقه من إنجازات كبيرة على مستوى هذه اللعبة خلال الفترات السابقة، وبجهود أسرته وتنمية حبه للوطن ،حتى توج هذا المجهود بوصوله التصفيات النهائية لأكبر مسابقة باليه في العالم يتنافس فيها أمام 20 لاعب من عدة دول حول العالم، ليضيف رصيد جديدا للتفوق المصري في المجال الفني والرياضي، ويضيف لقوى مصر الناعمة التي ترسخ مكانتها العالمية وترفع اسمها عاليا عبر أبنائها بالخارج.