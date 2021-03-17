”القوى العاملة” بالإسكندرية تكرم العامل المثالي عن فبراير 2021

وجه محمد سعفان وزير القوى العاملة مديري مديريات القوي العاملة بالمحافظات بحث العاملين على بذل المزيد من الجهد من أجل تقديم خدمة متميزة للمواطنين، وذلك من خلال عمل مسابقات وتقييم أداء العاملين بالمديريات لاختيار أفضل العناصر ومكافأتهم وتكريمهم.
وفي هذا الإطار قامت اللجنة المشكلة من قيادات مديرية القوى العاملة بالإسكندرية باختيار محمد عبد العزيز ثابت كعامل مثالي عن شهر فبراير ٢٠٢١ طبقا للجهود المبذولة لتحقيق أهداف المديرية وتحث جميع الزملاء على بذل المزيد من الجهد والتفاني في العمل والعطاء المستمر
واهدي ياسر سعيد مدير المديرية شهادة تقدير ودرع المديرية له تقديرا لما يقدمه من تعاون وخدمات للزملاء وحسن تعامله مع الجمهور .
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