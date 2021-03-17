المؤبد لـ67 متهما بخلية "حسم 2" وإدراج 272 بالقضية على قائمة الإرهاب

قررت المحكمة المختصة، المنعقدة بمجمع محاكم طره، بالسجن المؤبد لـ 67 متهما والمشدد 15 سنة لـ 92، والمشدد 10 سنوات لـ 29، والمشدد 7 سنوات لـ 6، والمشدد 5 سنوات لـ 10 متهمين، فى قضية "حسم ولواء الثورة".
كما قضت المحكمة بالسجن 15 سنة لمتهم، والسجن 10 سنوات لمتهم آخر، والسجن 7 سنوات لـ 4، والسجن 5 سنوات لـ 26 متهما، والسجن 3 سنوات لـ 36، وبراءة 5 متهمين، وعدم اختصاص نظر الدعوى لمتهم.
وقررت المحكمة إدراج 272 من المحكوم عليهم على قوائم الكيانات الإرهابية، وإعداد دورات لإعادة تأهيلهم.
كانت النيابة العامة وجهت للمتهمين بالقضية المعروفة بقضية "حركة حسم 2"، اتهامات باغتيال النقيب إبراهيم عزازي، والاشتراك في الهجوم على كمين أمني بمدينة نصر، ما أسفر عن مقتل 7 من أفراد الشرطة والهجوم على سيارة شرطة.
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