مدبولى: هدفنا تقليل فاتورة الاستيراد من السلع الاستراتيجية

جدة - نرمين السيد - وجه الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بأهمية تحديد آليات واضحة لتطبيق نظام الزراعة التعاقدية، والإعلان عنها فى أقرب وقت، حتى يستعد المزارعون لذلك ويحققوا الاستفادة من هذه الآلية، لافتا إلى ضرورة إعداد مذكرة مشتركة بين الوزارات المعنية لتنظيم هذا الأمر، وعرضها على مجلس الوزراء فى أقرب وقت.





جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده لبحث آليات تطبيق الزراعة التعاقدية، بحضور الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والرى، والدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، والدكتور رجب عبد العظيم، وكيل الوزارة المشرف على مكتب وزير الموارد المائية والرى، والدكتور محمد سليمان، رئيس مركز البحوث الزراعية.

وأكد رئيس الوزراء أن هذا الاجتماع يأتى فى إطار السعى نحو التوسع فى نظام الزراعة التعاقدية، وفق أولوية تستهدف تقليل فاتورة الاستيراد من السلع الاستراتيجية، التى يتم الاتفاق عليها، والعمل على تحقيق الأمن الغذائى.

وأوضح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، أنه تم الاتفاق على ما يخص التعاقد على زراعة فول الصويا وعباد الشمس، سواء من حيث المساحات الزراعية المستهدفة فى ضوء الكميات المطلوبة، أو سعر التوريد، لاستغلال هذه المحاصيل فى توفير سلعة الزيت، لسد حاجة البلاد من المحاصيل الزيتية، وتقليل فاتورة الاستيراد من هذه السلعة الاستراتيجية.

كما تناول الاجتماع متابعة جهود تحقيق الأمن الغذائى الذى يعد أحد الركائز الرئيسية للأمن القومى، كما تم استعراض موقف الأرصدة من السلع والمحاصيل الاستراتيجية، فضلأً عن الوضع الراهن للسلع والمحاصيل الزراعية، من حيث المساحة المزروعة ومدى تحقق الكفاية المحصولية، وكذلك الرؤية المستقبلية للمحاصيل والسلع الزراعية حتى عام 2025.