غلق 6 منشآت تجارية بالإسكندرية لمخالفة الإجراءات الاحترازية

جدة - نرمين السيد - من جانبه، قال محارب هيلع، رئيس حى شرق، إن الحملة أسفرت عن غلق 6 منشآت تجارية لم تلتزم بالإجراءات الوقائية اللازمة، وتغريم فورى لمنشأة كائنة فى منطقة لوران، وأيضًا أربع أفراد مبلغ 50 جنيهًا لعدم الالتزام بإرتداء الكمامة.

وأشار هيلع، فى تصريح له اليوم الأربعاء، إلى أن تلك المنشآت عبارة عن 3 مقاهى، و3 محلات تجارية فى شارع لافيزون وشارع عبدالرحمن شكرى بولكلى وشارع أحمد شكرى بمنطقة سان ستيفانو.

وفى سياق متصل، جرى تنفيذ قرار غلق لمركز تعليمى خلال حملة بالتنسيق حى شرق مع إدارة شرق التعليمية والإدارة العامة للمتابعة بالمحافظة، لممارسته النشاط بالمخالفة لقرارات مجلس الوزراء.