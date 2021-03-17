وقال المستشار سامح عثمان عضو المكتب الفنى والمشرف على قسم الترجمة، إن القسم تم إنشاؤه فى 16 أبريل 2020 وبه 4 لغات هى الإنجليزية والإسبانية والفرنسية والصينية، وأن الشهادة التى يحصل عليها المترددين يتم تصديقها بخاتم الترجمة وتوقيعها من رئيس المحكمة ثم خاتم شعار الجمهورية ثم تصديقها من وزارة الخارجية.
أوضح عثمان، فى بيان له اليوم الأربعاء، أن مكتب الترجمة وقع عدة بروتوكولات تعاون مع عدد من السفارات وأنه يتم حاليًا الإعداد لتفعيل خدمة الأونلاين فى إطار توجهات الدولة نحو التحول الرقمى.
وأفاد المهندس سيد عبدالحفيظ رئيس مجلس إدارة شركة كيو سى اس ميدل ايست "Qes Middel east" بأن شهادة المطابقة لنظم إدارة الجودة طبقا لمتطلبات نظام الأيزو 9001 لعام 2015 وأن الشركة المانحة تلك الشهادة احدى جهات مطابقة المواصفات القياسية العالمية بمختلف اصداراتها ومجالاتها، وأن الشهادة معتمدة دوليًا من خلال المنتدى العالمى للاعتماد (IAF) وكذلك محليًا من خلال المجلس الوطنى للاعتماد (EGAC).
حضر اللقاء المستشارون حسام الطماوى ودكتور طارق أبو زيد ودكتور محمود عبدالفتاح اعضاء المكتب الفنى بالمحكمة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ترجمة محكمة استئناف القاهرة تحصل على شهادة الأيزو 9001 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.