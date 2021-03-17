ترجمة محكمة استئناف القاهرة تحصل على شهادة الأيزو 9001

جدة - نرمين السيد - تسلم المستشار عبده عطيه الأودن رئيس محكمة استئناف القاهرة، عضو مجلس القضاء الأعلى، شهادة الأيزو 9001 الخاصة بقسم الترجمة بالمحكمة، وهى أول جهة قضائية تحصل على شهادة الأيزو وأن الشهادة نتيجة لتنوع لغات الترجمة وحسن الأداء.





وقال المستشار سامح عثمان عضو المكتب الفنى والمشرف على قسم الترجمة، إن القسم تم إنشاؤه فى 16 أبريل 2020 وبه 4 لغات هى الإنجليزية والإسبانية والفرنسية والصينية، وأن الشهادة التى يحصل عليها المترددين يتم تصديقها بخاتم الترجمة وتوقيعها من رئيس المحكمة ثم خاتم شعار الجمهورية ثم تصديقها من وزارة الخارجية.

أوضح عثمان، فى بيان له اليوم الأربعاء، أن مكتب الترجمة وقع عدة بروتوكولات تعاون مع عدد من السفارات وأنه يتم حاليًا الإعداد لتفعيل خدمة الأونلاين فى إطار توجهات الدولة نحو التحول الرقمى.

وأفاد المهندس سيد عبدالحفيظ رئيس مجلس إدارة شركة كيو سى اس ميدل ايست "Qes Middel east" بأن شهادة المطابقة لنظم إدارة الجودة طبقا لمتطلبات نظام الأيزو 9001 لعام 2015 وأن الشركة المانحة تلك الشهادة احدى جهات مطابقة المواصفات القياسية العالمية بمختلف اصداراتها ومجالاتها، وأن الشهادة معتمدة دوليًا من خلال المنتدى العالمى للاعتماد (IAF) وكذلك محليًا من خلال المجلس الوطنى للاعتماد (EGAC).

حضر اللقاء المستشارون حسام الطماوى ودكتور طارق أبو زيد ودكتور محمود عبدالفتاح اعضاء المكتب الفنى بالمحكمة.