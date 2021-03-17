غدًا.. حزب تحيا مصر إرادة شعب يعقد مؤتمره العام التنسيقى الأول 

جدة - نرمين السيد - وأكد الدكتور عزت البربرى رئيس حزب تحيا مصر إرادة شعب، فى بيان اليوم، أنه تم تدشين الحزب رسميًا وأن جميع قيادات الحزب وأعضاءه بالمحافظات يضعون أنفسهم على ذمة أى عمل تطوعى تطلبه أى من مؤسسات الدولة يكون فيه مصلحة عامة فى أى زمان وفى أى مكان لدعم ومساندة الدولة، مضيفا: "إننا متطوعون لمعاونة الدولة فى الخروج من الأزمة الحاليه فى إطار استراتيجية قومية".

وأكد الدكتور خالد عنان الأمين العام أن الحزب يؤمن بضرورة تعاون الأفراد مع الدولة ومؤازرتها لتأدية دورها الاجتماعى تجاه مواطنيها.