البابا تواضروس يستقبل عددا من السفراء

جدة - نرمين السيد - واستقبل البابا تواضروس سفير السنغال بالقاهرة إليى سايبى، وسفير سويسرا بول جارنييه وبرفقته نائب رئيس البعثة الدبلوماسية الدكتور فرانسيس بيكاند.
كما استقبل سفير أستراليا جلين مايلز، والسفير محمد مُحِق السفير فوق العادة والمفوض من جمهورية أفغانستان الإسلامية لدى جمهورية مصر العربية، ودول شمال إفريقيا، والسودان.
واستقبل البابا بالمقر البابوى بالقاهرة، اليوم الأربعاء، سفير ألمانيا الاتحادية بالقاهرة الدكتور سيريل نون.
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