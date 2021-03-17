القوات المسلحة تعلن قبول دفعة جديدة من المجندين والمتطوعين وقصاصى الأثر

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده اللواء سمير خليدى مدير إدارة التجنيد والتعبئة أشار فيها إلى الشروط والفئات المطلوبة كالآتى:

الفئات المطلوبة للمتطوعين بالقوات المسلحة:

1- الحاصلون على الشهادة الإعدادية العامة وما يعادلها "الأزهرية/ المهنية/الرياضية" بمجموع 60% كحد أدنى.

وبالنسبة للفئات المطلوبة للأدلاء "قصاصى الأثر" لصالح قوات حرس الحدود:

فيقبل الحاصلين على الشهادة الإعدادية العامة ومايعادلها "الأزهرية / المهنية / الرياضية / راسبى الإعدادية / الحاصلون على الشهادة الإبتدائية / الملمين بالقراءة والكتابة" على أن يكونوا من قاطنى محافظات "أسوان / قنا" والمناطق الصحراوية المحيطة بهما.

الشروط العامة للتطوع:

يشترط أن يكون المتقدم مصرى الجنسية ومن أبوين مصريين وليس عن طريق التجنس، وأن يكون حسن السير والسلوك، وألا يكون متزوجا أو سبق له الزواج وغير مسموح له بالزواج إلا بعد إنتهاء فترة التدريب المقررة بنجاح، ويشترط موافقة ولى الأمر لمن هو أقل من 18 سنة، وأن يكون لائقا طبيا ويجتاز جميع الإختبارات المحددة للقبول، وألا يقل الحد الأدنى للقبول عن 60% من إجمالى درجات الشهادة الإعدادية.

ولا يسمح بقبول متطوعين سبق رفتهم من إحدى المنشآت التعليمية بالقوات المسلحة لأى سبب من الأسباب، وألا يقل الطول عن "165" سم، وألا يكون المتقدم للتطوع متخلفا عن التجنيد أو سبق له الحصول على شهادة معاملة تجنيدية كونه "غير لائق طبيا" لأداء الخدمة العسكرية والوطنية.

وعلى ألا يقل سن المتطوع عن 15 عام ولا يزيد عن 25 عاما، وبالنسبة للمتطوعين الأدلاء "قصاصى الأثر" لا يقل سن المتطوع عن 17 سنة ولا يزيد عن 25 سنة عند الإلتحاق فى 4 ديسمبر 2021.

المستندات المطلوبة عند التقدم للتطوع:

"صورة طبق الأصل من الشهادة الإعدادية معتمدة ومختومة وأصل بيان نجاح بالدرجات معتمد ومختوم على أن يتم تسليم أصل المؤهل عند الالتحاق، شهادة الميلاد مميكنة حديثة الإصدار موضحا بها الرقم الثلاثى لمن أتم سن 16 عام – صحيفة الحالة الجنائية للشاب لم يمضى على إستخراجها أكثر من ثلاثة شهور + صورة منها – صحيفة الحالة الجنائية للوالد أو ولى الأمر لم يمضى على إستخراجها أكثر من ثلاثة شهور + صورة منها – بيان قيد عائلى مميكن للوالد لم يمضى على إستخراجه أكثر من 3 شهور + صورة منه، صورتين من بطاقة الرقم القومى فى حالة بلوغ الشاب 16 سنة – صورتين بطاقة الرقم القومى للوالد والولدة أو ولى الأمر "سارية"، 8 صور فوتوغرافية حديثة مقاس 4x 6 ألوان، 2 كارت عائلى للأسرة مقاس 10X15 سم ألوان خلفية بيضاء، صورة من الموقف التجنيدى لمن حل عليه الدور للتجنيد، أصل إثبات قيد معتمد ومختوم للطلبة المقيدين "بالمدارس / المعاهد / الكليات"، صورة طبق الأصل من المؤهل الدراسى معتمدة ومختومة فى حالة حصول الشاب على مؤهل أعلى من الشهادة الإعدادية".

أماكن وتوقيتات صرف وتقديم الملفات:

تيسيرا على راغبى التطوع خصصت إدارة التجنيد والتعبئة أماكن عديدة لصرف الملفات وهى مناطق التجنيد والتعبئة فى "القاهرة والجيزة والأسكندرية والزقازيق وطنطا والمنصورة وأسيوط وقنا والمنيا"، وجميع أقسام التجنيد والتعبئة بمديريات الأمن بالمحافظات الغير متواجد بها مناطق تجنيد، وذلك إعتبارا من يوم الثلاثاء الموافق 6/4/2021 إلى يوم الثلاثاء الموافق 4/5/2021، على أن يبدا قبول الملفات بمناطق التجنيد والتعبئة بعد إستيفاء وإستكمال المستندات اعتبارا من يوم السبت الموافق 10 أبريل 2021 وحتى يوم الثلاثاء 11 مايو 2021.

وبالنسبة للأدلاء "قصاصى الأثر":

فيتم صرف وتقديم ملفات التطوع لصالح قوات حرس الحدود بمكتب مخابرات وأمن حرس حدود أسوان ومقرها محافظة أسوان خلف الاستاد الرياضى اعتبارا من يوم الثلاثاء الموافق 6 أبريل 2021 إلى يوم الثلاثاء الموافق 4 مايو 2021 على أن يبدأ قبول الملفات بمناطق التجنيد والتعبئة بعد إستيفاء وإستكمال المستندات اعتبارًا من يوم السبت الموافق 10 أبريل 2021 وحتى يوم الثلاثاء الموافق 11 مايو2021.

الشروط والفئات المطلوبة للمجندين دفعة يوليو 2021:

تضمنت الشروط والفئات الآتى:

أولا: المؤهلات العليا:

مواليد الفترة من 1/7 حتى 31 /12 من جميع السنوات حتى عام 2000 من خريجى جميع الكليات والمعاهد العليا الحكومية والخاصة الحاصلين على مؤهلهم الدراسى والمعتمدة نتيجتهم خلال الفترة من أول أكتوبر2020 حتى أخر يناير 2021، وخريجى كليات الطب "البشرى / الأسنان / العلاج الطبيعى / التمريض" الذين أنهوا سنة الإمتياز/ مدة التدريب خلال الفترة من أول أكتوبر2020 حتى أخر يناير2021، ومواليد الفترة من 1/7 إلى 31 /12 من عام 2001 خريجى العام الدراسى 2019/2020 والفترة من أول فبراير2020 إلى أخر يناير2021, والمتخلفين عن التقدم للتجنيد من سنوات سابقة، على أن يتم إستقبالهم بمكاتب التجنيد والتعبئة اعتبارا من 27 مارس 2021 وتسجيلهم وإجراء الكشف الطبى عليهم بمناطق التجنيد والتعبئة إعتبارا من 5/4 حتى 22 أبريل 2021.

ثانيا : المؤهلات فوق المتوسطة:

مواليد الفترة من 1/7 حتى 31/12 من جميع السنوات حتى عام 2000 الحاصلين على مؤهلهم الدراسى خلال الفترة من أول أغسطس 2020 حتى أخر يناير 2021، ومواليد الفترة من 1/7 إلى 31/12 من عام 2001 الحاصلون على مؤهلهم الدراسى خلال الفترة من أول فبراير 2020 إلى أخر يناير 2021، والمتخلفين عن التقدم للتجنيد من سنوات سابقة، على أن يتم إستقبالهم بمكاتب التجنيد والتعبئة إعتباراً من 28 أبريل 2021 وتسجيلهم وإجراء الكشف الطبى عليهم بمناطق التجنيد والتعبئة إعتباراً من 16/5 وحتى 19 مايو 2021.

ثالثا: المؤهلات المتوسطة:

مواليد أشهر "يوليو / أغسطس / سبتمبر" عام 2001 الحاصلين على مؤهل متوسط حتى العام الدراسى 2019/2020 ، وكذا مواليد أشهر "يوليو / أغسطس / سبتمبر" من مواليد جميع السنوات حتى عام 2000.

وما قبلها من خريجى العام الدراسى 2019/2020 ، والمتخلفين عن التقدم للتجنيد من سنوات سابقة على أن يتم إستقبالهم بمكاتب التجنيد والتعبئة اعتبارا من 2 مايو 2021 ، وتسجيلهم وإجراء الكشف الطبى عليهم بمناطق التجنيد والتعبئة إعتباراً من 20/5 وحتى 12 يونيو2021.

رابعا: غير ذوى المؤهلات "العاديين"

مواليد أشهر"يوليو / أغسطس / سبتمبر" من عام 2001 والمتخلفين عن التقدم للتجنيد من سنوات سابقة على أن يتم إستقبالهم بمكاتب التجنيد والتعبئة اعتبارا من يوم 12 أبريل 2021، وتسجليهم وإجراء الكشف الطبى عليهم بمناطق التجنيد والتعبئة فى الفترة من 24/4 وحتى 10 مايو 2021.

المستندات المطلوبة للمجندين دفعة يوليو 2021:

بطاقة الرقم القومى، بطاقة الخدمة العسكرية والوطنية "6 جند"، أصل شهادة الميلاد أو مستخرج رسمى منها، صحيفة الحالة الجنائية من القسم أو المركز التابع له الشاب، فيش البصمات "1 جند" من مندوب التجنيد بالقسم أو المركز للمتقدمين للتجنيد من غير ذوى المؤهلات "العاديين" فقط، فصيلة الدم، أصل المؤهل الدراسى لجميع المؤهلات، بالإضافة إلى شهادة الإمتياز/التدريب لخريجى كليات الطب "البشرى / الأسنان / العلاج الطبيعى / التمريض"، وثيقة الزواج للمتزوجين، رخصة القيادة للشباب الحاصلين عليها، خطابات الفصل للطلبة المفصولين من الدراسة محدد بها تاريخ قرار الفصل وسببه، قرار التعيين "المعيدين / المدرسين / الأطباء المقيمين".

جدير بالذكر أنه تم تصميم ونشر موقع لإدارة التجنيد والتعبئة على شبكة المعلومات العالمية "الإنترنت" لتوضيح الخدمات والتيسيرات التى تهم الشباب المقبل على التطوع والتجنيد والخدمات التى تهم الشباب والمواطنين سواء المقيم بالداخل أو مع ذويهم بالخارج على العنوان التالى: https://tagned.mod.gov.eg

كذلك بريد الكترونى آخر لإدارة التجنيد والتعبئة للرد على جميع الإستفسارات التجنيدية للشبان المصريين المقيمين بالخارج على العنوان التالى: "[email protected]"، وخدمة الإستعلام الصوتى لإدارة التجنيد والتعبئة ومناطقها التابعة لها على الأرقام الآتية: "26351195 / 02 - 26339581 / 02" وقد تم إضافة رقم الخدمة الصوتية للمركز الإلكترونى لخدمات التجنيد على الرقم المختصر "15499".