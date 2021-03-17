حفل استقبال أسقف قطاع عزبة النخل الجديد

جدة - نرمين السيد - وتقدم موكب الشمامسة موكب الأب الأسقف الجديد مرتلين ألحان الفرح، صلى بعدها نيافته صلاة الشكر أعقبها عدة كلمات من بعض الحضور واختتم بكلمة شكر من نيافته.

حضر الحفل من أحبار الكنيسة، الأنبا باسيليوس أسقف ورئيس دير القديس الأنبا صموئيل المعترف بجبل القلمون، والأنبا مارتيروس الأسقف العام لكنائس قطاع شرق السكة الحديد بالقاهرة، والأنبا بطرس أسقف شبين القناطر.

بالإضافة إلى الأنبا صليب أسقف ميت غمر ودقادوس، والأنبا صموئيل أسقف طموه، والأنبا بافلى الأسقف العام لكنائس قطاع المنتزه، والأنبا كاراس الأسقف العام لإيبارشية المحلة الكبرى، والأنبا أكليمندس الأسقف العام لكنائس قطاع ألماظة ومدينة الأمل وشرق مدينة نصر، والأنبا هرمينا الأسقف العام لكنائس قطاع شرق الإسكندرية، والأنبا فام أسقف شرق المنيا، والأنبا أكسيوس الأسقف العام لكنائس قطاع عين شمس والمطرية.