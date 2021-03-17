محافظ دمياط: بدء تنفيذ الموجة الـ 17 لإزالة التعديات على النيل 20 مارس

جدة - نرمين السيد - أكدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، أنه تم التنسيق مع جميع الأجهزة المعنية وقوات إنفاذ القانون للإعداد المسبق للموجة السابعة عشر لإزالة التعديات على أراضى الدولة والتى ستكون الأولوية فيها إزالة التعديات على نهر النيل، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة برئاسة المهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والإستراتيجية، ووزارة التنمية المحلية.





ونوهت محافظ دمياط، وفقا لبيان صحفى، إلى أنه تم وضع خطة زمنية محددة لتنفيذ الموجة الـ 17 والتى ستبدأ يوم السبت القادم الموافق 20 مارس، مؤكدة أنه لن يتم التهاون مع المخالفات وذلك حفاظاً على حق الدولة واسترداد الأراضى المتعدى عليها وحماية مجرى النيل. وأكدت "المحافظ"، أنه سيتم اتخاذ الإجراءات الكفيلة بعدم عودة التعديات مرة أخرى، وإلزام رؤساء الوحدات المحلية بالإبلاغ الفورى عن أى حالات تعدِ جديدة عقب تنفيذ موجة الإزالات.

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