بتكلفة 2 مليون جنيه.. نائب محافظ الفيوم يفتتح مسجد مصطفى شرابى

جدة - نرمين السيد - افتتح الدكتور محمد عماد نائب محافظ الفيوم، يرافقه الدكتور حسنى أبو حبيب وكيل وزارة الأوقاف بالفيوم، مسجد "مصطفى شرابي" بقرية منشاة دمو التابعة لمركز الفيوم، بحضور عدد من أئمة المساجد، ورجال الأوقاف، والأهالي.





وعقب الافتتاح أدى نائب محافظ الفيوم صلاة الظهر بالمسجد، موضحاً أن إفتتاح المسجد ـ اليوم ـ بعد إحلاله وتجديده، يأتى فى إطار احتفالات المحافظة بعيدها القومى، لافتاً إلى أن افتتاح المساجد بالمحافظة يدل على اهتمام الدولة ببناء الإنسان المصرى، موضحاً أن الدولة عازمة على الاستمرار والمضى قدماً فى تحقيق الإنجازات فى شتى القطاعات.

وأضاف نائب المحافظ، أن الدولة تعمل على افتتاح العديد من المساجد والكنائس كمنارات للعلم، فضلاً عن كونها أماكن للعبادة، ونشر تعاليم الدين السمحة، والدعوة إلى الأخلاق الحميدة، ونبذ العنف والتآخى بين جميع طوائف المجتمع، من خلال الفهم الجيد لتعاليم الدين الوسطى الصحيح.

ومن جانبه، أشار وكيل وزارة الأوقاف بالفيوم، إلى أن افتتاح المسجد يأتى فى إطار خطة وزارة الأوقاف، لتجديد وتجهيز المساجد بمختلف مراكز المحافظة بالشكل اللائق والأمثل، لاستقبال المصلين لأداء الصلوات وإقامة الشعائر الدينية، لافتاً إلى أن أعمال الإحلال والتجديد بمسجد " مصطفى شرابى" والمبنى على مساحة 300 متر مربع، بتكلفة بلغت 2 مليون جنيه "جهود ذاتية" شملت تطوير المسجد وفرشه وإحلال وتجديد دورات المياه به، موضحاً أنه تم افتتاح 6 مساجد بشتى مراكز وقرى المحافظة خلال الأسبوع الجارى بتكلفة بلغت 12 مليون جنيه.