بتكلفة 2 مليون جنيه.. نائب محافظ الفيوم يفتتح مسجد مصطفى شرابى

وعقب الافتتاح أدى نائب محافظ الفيوم صلاة الظهر بالمسجد، موضحاً أن إفتتاح المسجد ـ اليوم ـ بعد إحلاله وتجديده، يأتى فى إطار احتفالات المحافظة بعيدها القومى، لافتاً إلى أن افتتاح المساجد بالمحافظة يدل على اهتمام الدولة ببناء الإنسان المصرى، موضحاً أن الدولة عازمة على الاستمرار والمضى قدماً فى تحقيق الإنجازات فى شتى القطاعات.
وأضاف نائب المحافظ، أن الدولة تعمل على افتتاح العديد من المساجد والكنائس كمنارات للعلم، فضلاً عن كونها أماكن للعبادة، ونشر تعاليم الدين السمحة، والدعوة إلى الأخلاق الحميدة، ونبذ العنف والتآخى بين جميع طوائف المجتمع، من خلال الفهم الجيد لتعاليم الدين الوسطى الصحيح.
ومن جانبه، أشار وكيل وزارة الأوقاف بالفيوم، إلى أن افتتاح المسجد يأتى فى إطار خطة وزارة الأوقاف، لتجديد وتجهيز المساجد بمختلف مراكز المحافظة بالشكل اللائق والأمثل، لاستقبال المصلين لأداء الصلوات وإقامة الشعائر الدينية، لافتاً إلى أن أعمال الإحلال والتجديد بمسجد " مصطفى شرابى" والمبنى على مساحة 300 متر مربع، بتكلفة بلغت 2 مليون جنيه "جهود ذاتية" شملت تطوير المسجد وفرشه وإحلال وتجديد دورات المياه به، موضحاً أنه تم افتتاح 6 مساجد بشتى مراكز وقرى المحافظة خلال الأسبوع الجارى بتكلفة بلغت 12 مليون جنيه.
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