النشرة المرورية: كثافات أعلى كوبرى أكتوبر و15 مايو.. وسيولة بمحور 26 يوليو

جدة - نرمين السيد - قال محمد صابر، محرر الشؤون الأمنية بالراديو 9090، إن الحركة المرورية اليوم الأربعاء، مع بداية فترة الذروة المسائية، تشهد معدلات تتجاوز بين 65 إلى 70%، وسط انتشار الخدمات المرورية التابعة للإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء محمود عبدالرزاق مساعد الوزير مدير الإدارة العامة للمرور.





وأضاف صابر، خلال مداخلة هاتفية، لبرنامج "افصل واسمع"، المذاع على "الراديو 9090"، تقديم الإعلامية إيمان مختار، أنه بالنسبة لمحافظات الوجه البحرى، فتشهد محافظة الإسكندرية، بعض الأحجام بمحور 14 مايو المتجه لميدان فيكتور عمانويل، وكذلك بعض الأحجام بمحور أبو قير عند منطقة كفر عبده، وكذلك بعض الأحجام بطريق الجيش عند منطقة سيدى جابر حتى كوبرى ستانلى.

وأشار صابر إلى أن مدينة المنصورة تشهد بعض الأحجام بشارع المشاية، فيما تشهد محافظة الغربية بعض الأحجام فى شارع الجلاء اتجاه الطريق الزراعى بمدينة طنطا، وكذلك بعض الأحجام بشارع المديرية اتجاه ميدان الساعة.

وتابع: "أما محافظة أسيوط، فتقابلنا الأحجام بمحور 23 يوليو القادم من طريق البسيرى، فيما تشهد كافة الطرق السريعة والصحراوية سيولة طبيعية".

وأكد أن بعض قطاعات الطرق الدائرية المؤدية لمداخل ومخارج القاهرة الكبرى، تشهد حركة مرضية عدا مناطق أعمال التوسعة والتطوير، وينتج عنها ظهور بعض الأحجام، ومن أبرزها أعلى مناطق المرج والأوتوستراد.

وواصل محرر الشؤون الأمنية والمرورية بالراديو 9090، حديثه بالقول: "محافظة الجيزة معظم المحاور فيها تعمل بشكل طبيعى، عدا بعض الأحجام بكورنيش العجوزة القادم من مستشفى الشرطة والمتجه للكيت كات لذا يفضل سلوك شارع السودان، وسط انتشار الخدمات المرورية للإدارة العامة لمرور الجيزة برئاسة اللواء محمد عامر، الذى وجه بنشر الخدمات المرورية، لاستيعاب أكبر قدر ممكن من السيارات فى فترة الذروة المسائية".

كما أشار إلى أن الحركة المرورية بمحور 26 يوليو تعمل بشكل طبيعى.

وأشار إلى أنه بالنسبة لمحافظة القاهرة، نصح صابر، بتجنب كوبرى 6 أكتوبر وكوبرى 15 مايو حيث يشهدان أحجام متفرقة، ويفضل سلوك كوبرى الجلاء وكوبرى الجامعة وكوبرى عباس وكبرى الساحل فى التنقل بين القاهرة والجيزة.