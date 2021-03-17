محلية النواب توصى بوضع خارطة طريق واضحة للتصدى للأسواق العشوائية

جدة - نرمين السيد - وناقشت اللجنة، طلب الإحاطة المقدم من النائب أبو العباس فرحات، بشأن إغلاق سوق الـ 30 الذى تم إنشائه ليكون سوق حضارى يخدم أهالى منطقة شرق الإسكندرية وإعادة فتحه حفاظاً على المال العام، موضحا أن السوق متعطل منذ 7 سنوات.

وقال المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية، إن اللجنة فتحت موضوع سوق الـ 30، فى جلسة سابقة، وأوصت بتشغيله، ونقل الباعة الجائلين إليه، وتوفير دوريات أمنية فى منطقة السوق للحفاظ على النظام والشكل الحضارى.

كما ناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب رزق راغب ضيف الله، بشأن عدم صيانة وتطوير بعض المساكن بحى العامرية أول، وثانى – بمحافظة الإسكندرية، حيث أوضح مقدم الطلب، أن تلك المساكن تعانى من إهمال شديد وتدهور حالتها الإنشائية والمرافق الموجودة بها بشكل كبير، حيث أصبحت تشكل خطر على حياة المواطنين، والذى يقدر عددهم بالآلاف، وذلك لعدم إجراء أى صيانة أو ترميم بها منذ إنشائها حتى أصبح بها مبانى آيلة للسقوط.

من جانبه، قال محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إن المحافظة فيها عدد 99 سوق عشوائى، ويتم المواجهة لكن الأمر صعب ويحتاج لتكاتف كل الجهات المعنية ومشاركة النواب.

وتحدث عن سوق الهانوفيل وحل مشكلته، وتابع: "سوق الـ30 أشرت إلى إزالته، وسوق المعهد الدينى محتاج مساعدتكم فيه، حيث يوجد آلاف من الباعة الجائلين، ومشكلته ممتدة من عام 2007، والأمر صعب جدا، تعالوا انزلوا معانا هتشوفوا عشوائية وبلطجة، وشوفوا المعاناة التى نعانيها".

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اليوم، لمناقشة طلبى الإحاطة المقدمين من النائب سامح السايح، الأول بشأن عدم قيام محافظة الإسكندرية بالرقابة على المواقف العشوائية لسيارات الأجرة وقيام السائقين بتجزئة الأجرة، بالإضافة إلى عدم تعميم الإشارات الضوئية على مستوى المحافظة، بالإضافة إلى سباق العربات الكارو بشارع الملك بالمنتزه، والثانى بشأن عدم قيام محافظة الإسكندرية بنقل الأسواق العشوائية بالمنتزة ثانى مثل (المعمورة البلد – شارع المعهد الدينى – ميدان المندرة) إلى الأسواق الجديدة حتى الآن، بحضور اللواء محمد طاهر الشريف، محافظ الإسكندرية.

وحول طلب الإحاطة المقدم من النائب رزق راغب، عن العقارات الآيلة للسقوط فى حى العامرية أول وثانى، قال المحافظ: "لمست مشكلة كبيرة جدا نعانى منها، مساكن بنيت فى الثمانينات والتسعينات، متهالكة، ويسكنها عدد كبير جدا من الأسر، طيب أعمل إيه هل يتم ترميمها من الموازنة العامة وهى أملاك خاصة، وهناك مناطق ستنقل لبشائر الخير"، مشيرا إلى وجود 163 برج مائل.

وكشف الشريف، عن وجود نحو 2300 عقار مبنى منذ أكثر من 100 سنة، وتعتبر آيلة للسقوط، وتشكل خطورة، قائلا: "عندنا مشاكل كثيرة فى الإسكندرية، والنواب لامسوها، ونحتاج للمشاركة فى حلها.

وأكد المهندس خالد صديق، رئيس صندوق تطوير العشوائيات، إنه تم حصر 83 سوقا عشوائيا فى الإسكندرية، ما بين تجارى وغذائى، مشيرا إلى أن هناك معوق وهو عدم توفير أراضى ليتم إزالة هذه الأسواق، واستبدالها حسب الحاجة إليها.

وتابع صديق: "لو توفرت أراضى بالتخصيص، أنا مستعد اشتغل فى أى وقت، لأن آفة العشوائيات هى الأسواق العشوائية، لو تم حلها ستحل جزء كبير من العشوائيات، وورد لى خطاب من المحافظة يفيد بعدم وجود أراضى، ونحن على استعداد لأى تحرك على الأرض مع أى جهة".

من جانبه، قال المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن اللجنة أعدت تقرير شامل بخصوص ملف انتشار الأسواق العشوائية، ووضعت توصيات بمثاية خارطة طريق للتصدى للمواقف العشوائية وحل المشكلة، داعيا إلى الاستجابة للتوصيات.

وقال السجينى: "بدون وجود بنية تحتية منظمة لن تحل هذه المشكلة، وتوجد مشكلة وهى عدم وجود أراضى لتخصيصها للأسواق، ولابد من القيام بحصر مكانى ونوعى لهذه الأسواق، وتحديد هل سيتم تقنينها كلها أم بعضها، وهل يتم توفير أراضى لها، وأتمنى قبل انتهاء دور الانعقاد الأول وضع خارطة طريق لحل هذه المشكلة وضبط المنظومة، ولو مجلس محافظين انعقد بحضور وزراء التنمية المحلية والإسكان والأوقاف، المشكلة ستحل، بالتنسيق بين الجهات المختلفة لتوفير الأراضى".

وأضاف السجينى: "بخصوص 99 سوق عشوائى بالإسكندرية، ممكن يتم حصرها فى كل حى وكل رئيس حى مع باقى الجهات المعنية يتم التصدى لتلك الأسواق والإزالة وبحث ما يمكن توفيره من أراضى للاستبدال، ونشوف أفضل نموذج ويعمم".

فيما، قال ممثل وزارة التنمية المحلية، إنه يتم دراسة تشكيل لجنة لتطوير العشوائيات من أسواق ومواقف، "وتواصلنا مع وزارة الإسكان، وجارى حصر الأسواق العشوائية فى كل المحافظات".

من ناحيته، قال اللواء أمجد أنور، مدير إدارة المرور بمحافظة الإسكندرية، إن المواقف والأسواق العشوائية طامة كبيرة فى محافظة الإسكندرية، والمحافظ يده مغلولة فى مسألة توفير أماكن وأراضى للاستبدال، سواء مواقف أو أسواق.

وأشار مدير إدارة المرور بمحافظة الإسكندرية، إلى أنه منذ توليه فى شهر يوليو 2020، وحتى الآن، تم تكثيف الحملات على سيارات الموقف العشوائية، ومنذ أول يوليو حتى الآن، تم ضبط 2148 حالة حجز سيارات فى مواقف عشوائية، متابعا: "بمسكهم من هنا وبيرجعوا بعد ساعتين، لازم توفير مكان يليق ولا يكون بعيد، وما حصرناه نحو 20 موقفا عشوائيا، خلاف اللى بيحمل عشوائى من خارج الموقف".

وأوضح، أنه تم ضبط أيضا، 698 مخالفة اشتراك فى تحميل موقف عشوائى، وهناك بلطجية يفرضوا إتاوات على المواطنين، ويتم ضبطهم، كما تم ضبط 5442 مخالفة تعطيل حركة مرور، و2960 مخالفة تحميل خارج الموقف، مؤكدا ضرورة عمل مواقف بديلة مقننة وتراقب، ويتم ووضع تسعيرة، فى هذه الحالة ستؤدى إلى إنفراجة كبيرة فى الإسكندرية.

وأشار مدير إدارة المرور بمحافظة الإسكندرية، إلى أن هناك مشروع بـ30 مليون جنيه سيتم تنفيذه فى الإسكندرية، بشأن مراقبة الحركة المرورية لضبط المخالفات، لتكون الإسكندرية أول محافظة تطبق هذا المشروع، والذى يستهدف منع المخالفات، ومنع الوقوف العشوائى فى طريق الجيش، وبعض الطرق الأخرى، وتحديد أماكن وقوف محددة فى طريق الجيش، كل 100 متر.