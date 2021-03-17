قداس فى الوادى الجديد لإحياء ذكرى البابا شنودة الثالث 

جدة - نرمين السيد - صلى الأنبا أرسانيوس أسقف الوادى الجديد، اليوم الأربعاء، القداس الإلهى بمناسبة تذكار نياحة معلم الأجيال البابا شنودة الثالث.



جدة - نرمين السيد - صلى الأنبا أرسانيوس أسقف الوادى الجديد، اليوم الأربعاء، القداس الإلهى بمناسبة تذكار نياحة معلم الأجيال البابا شنودة الثالث. جاء ذلك بكنيسة السيدة العذراء مريم بالخارجة بمقر المطرانية. وشارك معه فى الصلاة آباء الكنيسة القس تواضروس زغلول والقس شنودة صهيون.

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