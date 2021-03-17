محافظ بورسعيد: أعمال الإنشاءات بالحى الإماراتى على وشك الانتهاء

جدة - نرمين السيد - قال محافظ بورسعيد عادل الغضبان، إن معدلات التنفيذ من الأعمال الإنشائية الجارية بمنفذ الحى الإماراتى الجديد وصلت لـ 95% استعدادا لتشغيله، لافتاً لأن الأعمال الجارية بالمنفذ تتم على أعلى مستوى وتماثل المنافذ الأخرى المطورة والتى تعد واجهة بورسعيد أمام الزائرين.





قال محافظ بورسعيد عادل الغضبان، إن معدلات التنفيذ من الأعمال الإنشائية الجارية بمنفذ الحى الإماراتى الجديد وصلت لـ 95% استعدادا لتشغيله، لافتاً لأن الأعمال الجارية بالمنفذ تتم على أعلى مستوى وتماثل المنافذ الأخرى المطورة والتى تعد واجهة بورسعيد أمام الزائرين. واستعرض المحافظ - خلال تفقده للأعمال الجارية بعدد من المشروعات اليوم الأربعاء - كافة الأعمال التى شهدها المنفذ الجديد بالحى الإماراتى، مشيراً إلى أن نقل منفذ الحى الإماراتى يأتى فى إطار خطة محافظة بورسعيد لتطوير ورفع كفاءة مداخل ومخارج المحافظة، بما يتماشى مع مجمل التطورات بالمحافظة. وأوضح أن المنفذ فى موقعه الجديد تم تصميمه على نفس طراز منفذ الجميل، نظراً لأهمية موقعه على محور 30 يونيو.

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